Ikke meget er gået Michael Bloombergs vej på supertirsdag, hvor han for første gang har taget del i primærvalg for at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Milliardæren er ikke lykkedes med at vinde en eneste stat, selv om han har smidt 500 millioner dollar - cirka 3,35 milliarder kroner - fra sin egen formue efter reklamer i valgkampagnen.

Artiklen opdateres...