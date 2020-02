Michael Bloomberg, der vil være Demokraternes præsidentkandidat, forsøger at tiltrække vælgere på Instagram.

Den 77-årige milliardær Michael Bloomberg har taget alternative metoder i brug i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i USA.

Bloomberg har således indgået et samarbejde med en række populære Instagram-profiler. Det er profiler, der har fået millioner af følgere ved at lægge forskellige memes op på deres sider.

Et meme består typisk af et eller flere billeder og noget tekst og har som udgangspunkt komisk indhold.

Bloomberg, der er tidligere borgmester i New York, er trådt ind i valgkampen med en stor pose penge klar til brug.

Og en del af dem er altså gået til samarbejder på de sociale medier.

Det bekræfter Sabrina Singh, der er talsmand ved Bloombergs kampagne.

- Mike Bloomberg 2020 har slået sig sammen med sociale skabere i et samarbejde om kampagnen - herunder meme-skabere, skriver hun i en mail.

Blandt de Instagram-profiler, som Bloomberg samarbejder med, er "fuckjerry", "grapejuiceboys" og "tank.sinatra".

Bloomberg er i høj grad selvironisk i opslagene.

De illustrerer falske udvekslinger mellem rigmanden og Instagram-profilerne. Her lyder det, at Bloomberg ønsker at fremstå som "den tjekkede kandidat".

Han gør også grin med både sin alder og sin store formue. I et meme går han blandt andet med til at betale en milliard dollar for et enkelt opslag.

Ifølge analyseselskabet Advertising Analytics har Bloomberg frem til og med begyndelsen af februar brugt 300 millioner dollar på sin kampagne.

Bloomberg ejer nyhedsbureauet Bloomberg News og er ifølge erhvervsmediet Forbes god for mere end 55,5 milliarder dollar.

Han er oppe imod kandidater som Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg i kampen om at blive præsidentkandidat.

/ritzau/AFP