Torsdag 30. januar blev den regimekritiske tsjetsjenske blogger Imran Aliev fundet dræbt på et hotelværelse i den franske by Lille.

Han var blevet stukket flere gange i halsen, og efterforskere omtaler det som 'en brutal død,' skriver CNN.

Regimekritikeren Aliev rettede en hård kritik af Tjetjeniens diktator Ramzan Kadyrov, der har det klingende kaldenavn 'Putins pit bull'. Kadyrov er koblet til mord, tortur og en række andre brud på menneskerettighederne.

Tjetjenske afhoppere har også hævdet, at Kadyrov har en liste med 300 navne med fjender, der skal dræbes. Det skriver New York Times.

Ramzan Kadyrov. Foto: ALEXEY NIKOLSKY Vis mere Ramzan Kadyrov. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

Aliev der bosatte sig i Belgien efter at have flyttet fra Tjetjenien, beskrives som en excentrisk og splittende figur, der ofte offentliggjorde regimekritiske videoer på YouTube under pseudonymet Mansur Stariy eller Old Mansur.

'Han blev dræbt på en særlig brutal måde,' skrev den tsjetjenske oppositionsjournalist Musa Taipov på Facebook ifølge The Guardian. Han er overrasket over, at Aliev blev dræbt, fordi han ses som en marginalfigur, der kæmper med sundhedsproblemer.

Journalisten beskriver Aliev som et 'vanskeligt, men ærligt' bekendtskab, der af og til lagde videoer på YouTube, som ikke var helt sandfærdige.

Indtil videre har politiet ikke identificeret nogen mistænkte i sagen, men politiets kilder har fortalt de franske medier, at de har mistanke om, at motivet er politisk. Kilder fortæller CNN, at de mener, at Aliev kendte gerningsmanden.

Både Taipov og Mansur Sadulaev, formand for den tsjetsjenske menneskerettighedsforening, hævder drabet muligvis er en advarsel:

»Han blev dræbt som en advarsel til andre. De forsøger at skræmme enhver, der kritiserer den 'russiske tilhænger' i Tjetjenien, Ramzan Kadyrov,« sagde Sadulaev.

Tilhængere af Den Tjetjenske Republiks uafhængighed, især dem, der udtaler sig offentligt, er i konstant fare både i EU og i andre lande.

Den 23. august blev Zelimkhan Khangoshvili, som var en georgisk statsborger, men en tsjetsjensk kommandør under borgerkrigen, dræbt på højlys dag i Berlin. En mand med russisk statsborgerskab blev efterfølgende anholdt for drabet.