Den gravide kvinde sad på en plastikstol uden for hospitalet. Blodet løb ned ad hendes ben.

»Jeg er forpint og meget flov,« har den kinesiske vicepremierminister Sun Chunlan sagt om episoden.

Men det ændrede dengang ikke på noget for den gravide kvinde. Det skriver Reuters.

I to timer måtte hun i begyndelsen af januar sidde uden for Xian Gaoxin-hospitalet uden at få behandling i den coronanedlukkede kinesiske by Xian.

Amnge gader ligger øde hende i millionbyen Xian på grund af restriktionerne.

Årsagen: Hendes negative coronatest var ikke længere gyldig. Den var fire timer for gammel i forhold til grænsen på 48 timer.

Det endte med, at kvinden – der var gravid i ottende måned – mistede sit barn.

Sagen har ikke mindst fået enorm opmærksomhed i Kina, fordi der umiddelbart efter hændelsen hurtigt florerede en video af kvinden på plastikstolen på sociale medier. Og selv om den hurtigt blev fjernet, var det for sent. Videoen nåede at blive set af millioner og atter millioner, og forargelsen var stor.

Allerede i sidste uge blev flere fra ledelsen på Xian Gaoxin-hospitalet fyret på grund af den tragiske sag, og torsdag skriver BBC-korrespondenten Stephen McDonell så på Twitter, at der er faldet yderligere straf.

Gader i Xian bliver desinficieret, heraf foran et storcenter.

Hospitalet er blevet beordret lukket i de kommende tre måneder.

Og fremover må en lignende episode ikke gentages, har vicepremierminister Sun Chunlan slået fast.

»Sundhedsinstitutioner kan ikke bare bruge enhver undskyldning om coronakontrol til at afvise patienter,« har hun sagt.

Xian har i en periode været den by i Kina med flest coronasmittede og deraf de skrappeste restriktioner, men det er også gået ud over andre patienter end den gravid kvinde.

Massetestning i Xian.

Også Xian International Medical Centre er kommet i fokus på grund af manglende vilje til at behandle en patient – i dette tilfælde kostede det angiveligt en 61-årig mand livet.

Ifølge South China Morning Post har mandens datter på Weibo skrevet, at faren lige efter nytår fik brystsmerter, og da hun tog med ham på hospitalet, blev de nægtet adgang, fordi de havde adresse i 'mellemrisiko-område' af Xian.

Senere på aftenen lykkedes det at få adgang til et andet hospital, men faren døde under operationen.

»Jeg bliver ved med at tænke på, at havde jeg været mere genstridig, havde jeg råbt mere, havde jeg grædt og lavet en scene, ville hospitalet så havde taget imod min far,« har datteren ifølge South China Morning Post skrevet på det sociale medie Weibo.

Mad ligger klar til at blive bragt ud til borgere i isolation i Xian.

I det hele taget har mange borgere været utilfredse i forbindelse med den lange nedlukning af Xian, der har 13 millioner indbyggere.

Ud over en svækket adgang til lægehjælp har der heller ikke været nemt at få fat i fødevarer, da mange folk ikke har fået lov til at forlade deres hjem under nedlukningen, der indtil videre har varet siden 23. december.

Og trods gentagende undskyldninger fra bystyret er kritikken voksende på sociale medier.

Som datteren til den afdøde mand ifølge CNN har sagt i en interview om tilstandene i byen.

»Vagten sagde, at han gjorde sit arbejde. Sygeplejersken sagde, at hun gjorde sit arbejde. Hospitalet har sagt, at de gjorde deres arbejde. Set ud fra alle krav til restriktioner og kontrol var der ingen, der havde skylden. Så hvem er egentlig ansvarlig for problemerne?«

Som BBC-journalisten Stephen McDonell bemærker i forhold til den dugfriske beslutning om nu at lukke Xian Gaoxin-hospitalet i tre måneder midt i en pandemi: »Hvad mon borgerne i den coronanedlukkede by egentlig synes om den beslutning?«