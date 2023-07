En 21-årig mand tager onsdag over middag plads i retten efter et voldsomt knivstikkeri.

Et knivstikkeri, der fandt sted kort før midnat tirsdag.

Til B.T. oplyser Nordsjællands Politi, at det blodige overfald fandt sted i en personbil ud for Lyngbygårdsvej i Kongens Lyngby omkring klokken 23.30.

Her blev en person stukket flere gange i brystet med en kniv. Pågældende modtog senere behandling på hospitalet.

For nuværende er det ikke meget, politiet kan fortælle om overfaldet. Blot, at man har sigtet den 21-årige for grov vold.

Han bliver klokken 13 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.