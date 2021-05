En israelsk mand svæver lige nu mellem liv og død efter et blodigt knivoverfald i det østlige Jerusalem.

Mandag eftermiddag angreb en palæstinensisk mand to personer, en soldat og en civil. Begge slap med livet i behold, men et ofrene er i kritisk tilstand.

Det skriver Reuters.

Gerningsmanden blev efterfølgende skudt og dræbt af politiet. Området er blevet afspærret, og adskillige politistyrker er til stede.

Foto: AMMAR AWAD Vis mere Foto: AMMAR AWAD

Angrebet kommer i kølvandet på et i forvejen uropræget Israel, der siden 10. maj har været i konflikt med Gaza.

Trods en våbenhvile er uroen fortsat til stede – senest er der opstået gadekampe mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter.

Om mandagens knivangreb har relation hertil, har israelsk politi hverken be- eller afkræftet. Men ifølge Reuters skete angrebet nær området Sheikh Jarrah, der har været et centrum for protester den seneste tid.

De tilskadekomne er i øjeblikket indlagt og modtager behandling for deres skader. Begge er to mænd i midt 20'erne med skader på de øverste dele af kroppen.

Politiet er ikke kommet med informationer om den dræbte gerningsmand.