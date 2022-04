Fredag blev 12 svenske politibetjente såret under voldsomme uroligheder ved Sveaparken i Örebro i kølvandet på Rasmus Paludans demonstrationer.

En af dem var politibetjenten Björn, der efterfølgende delte et billede på Facebook af en af sine kollegaers ødelagte og blodige politihjelm.

Det skriver Expressen.

»Han fik smidt en stor belægningssten efter sig, der ramte hans hoved – den knækkede hjelmen, og han fik et sår i ansigtet, der fik ham til at bløde ned i hjelmen,« siger Björn til Expressen.

En brændende bus efter en af optøjerne i Sverige. Johan Nilsson/TT News Agency. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere En brændende bus efter en af optøjerne i Sverige. Johan Nilsson/TT News Agency. Foto: TT NEWS AGENCY

Björn var selv til stede under urolighederne i Linköping dagen før, og han fortæller, at den vold, politiet har oplevet de seneste dage, er ekstrem og ulig noget andet, han har oplevet i de 14 år, han har været politibetjent.

»Jeg synes, billedet af hjelmen var ret stærkt og symboliserede det, vi politifolk har været udsat for de seneste dage,« siger han.

Björn sætter også ord på den frustration, han og andre politifolk oplever i kølvandet på den vold, de udsættes for.

»Det føles ret mørkt og dystert lige nu. Samtidig ved man, at det er en del af vores job. Men vi er også mennesker. Der er en person bag politihjelmen. Et menneske, der ofte er far eller mor, som har børn, de gerne vil hjem til.«

ÖREBRO 20220415 Motdemonstranter kastar sten i Sveaparken i Örebro, där Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs, har fått tillstånd för en sammankomst på långfredagen. Foto: Kicki Nilsson / TT / kod 11380. (Foto: 11380 Kicki Nilsson/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 11380 Kicki Nilsson/TT Vis mere ÖREBRO 20220415 Motdemonstranter kastar sten i Sveaparken i Örebro, där Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs, har fått tillstånd för en sammankomst på långfredagen. Foto: Kicki Nilsson / TT / kod 11380. (Foto: 11380 Kicki Nilsson/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 11380 Kicki Nilsson/TT

Expressen har talt med en anden erfaren politimand, som fortæller, at han aldrig har arbejdet under så hårde forhold.

Han beretter om, hvordan folk huggede belægningssten ud, som de kastede mod politiet, så betjente begyndte at bløde og brækkede knogler.

Politiet kunne ikke komme væk, fordi vejene var spærret med bænke og elscootere, og en politibil blev sat i brand.

»De ville slå politibetjente ihjel,« siger politimanden til Expressen.

Politiets rigschef Jonas Hysing fortæller også til Expressen, at de svenske betjente er udsat for brutal vold.

»Disse angreb har i nogle tilfælde haft til formål at dræbe eller såre politibetjente alvorligt. Det er mennesker, som ikke er interesserede i dialog. Vi føler, at volden har været rettet mod politiet, og at det er sket, når vi arbejder for at sikre alle menneskers ret til at komme til orde,« siger Jonas Hysing til Dagens Nyheter.