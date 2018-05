I videoen foroven: Voldsomme uroligheder på Trumps store dag.



Hamas bærer skylden for, at flere end 50 mennesker har mistet livet i Gazastriben mandag, mener Det Hvide Hus.

»Den hæmningsløse og kyniske opførsel, som Hamas udviser ved at opfordre folk til vold, så de udsættes for frygtelig fare, kan ikke retfærdiggøres. Som udenrigsministeren har sagt, så har Israel ret til at forsvare sig,« siger vicetalsmand i Det Hvide Hus Raj Shah.

Billedet her er fra nær Beit Lahiya i Gaza. Foto: Dusan Vranic Billedet her er fra nær Beit Lahiya i Gaza. Foto: Dusan Vranic

Ansvaret ligger »utvetydigt« hos Hamas, tilføjer han.

Mandag har USA efter en omstridt beslutning åbnet en ambassade i Jerusalem - som det første land i verden.

Foto: MOHAMMED ABED Foto: MOHAMMED ABED

Det er sket under kritik og ærgrelse fra store dele af verden, og det har ført til voldsomme protester i Gazastriben.

En række lande - herunder Frankrig og Tyskland - har modsat USA hævet pegefingeren over for Israel.

Israel har ret til at forsvare sig, men glem ikke princippet om proportionalitet, har landene sagt.

Foto: Majdi Mohammed Foto: Majdi Mohammed

Under uroen ved grænsen har palæstinensere kastet sten mod israelske sikkerhedsstyrker. Israelske soldater har skudt med skarpt mod palæstinenserne.

1200 palæstinensere er såret ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder, som har oplyst, at 52 er dræbt.

Palæstinensiske demonstranter brænder bildæk på grænsen mellem Israel og Gaza striben. Foto: MAHMUD HAMS Palæstinensiske demonstranter brænder bildæk på grænsen mellem Israel og Gaza striben. Foto: MAHMUD HAMS En såret palæstienser bæres væk 14. maj efter kampe mellem palæstinensere og israelsk militær. Foto: MAHMUD HAMS En såret palæstienser bæres væk 14. maj efter kampe mellem palæstinensere og israelsk militær. Foto: MAHMUD HAMS Foto: MAHMUD HAMS Foto: MAHMUD HAMS Palæstinensiske demonstranter løber fra israelsk geværild og tåregas under protester. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA Palæstinensiske demonstranter løber fra israelsk geværild og tåregas under protester. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA Foto: MOHAMMED ABED Foto: MOHAMMED ABED Foto: Khalil Hamra Foto: Khalil Hamra Sammenstød på grænsen mellem Gaza og Israel. Foto: MAHMUD HAMS Sammenstød på grænsen mellem Gaza og Israel. Foto: MAHMUD HAMS Foto: Mohammed Salem Foto: Mohammed Salem Foto: MOHAMMED SALEM Foto: MOHAMMED SALEM

