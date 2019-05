'Død. Blodbad. Kaos. Kø.'

Med de fire ord beskriver den canadiske bjergbestiger og filmmand, Elia Saikaly, sin vej til toppen af Mount Everest i sidste uge.

En uge, der vil gå over i historiebøgerne som en af de mest kaotiske og fatale i de seneste år.

For ikke nok med, at vi som danskere vil huske ugen for Rasmus Kraghs bedrift, da han som den første herhjemme nåede toppen uden brug af kunstig ilt.

Billedet, som allerede er blevet ikonisk, er fra 22. maj i år, hvor et rekordstort antal mennesker forsøgte at bestige Mount Everest. 'Myldretiden' på verdens højeste bjerg menes at være skyld i flere dødsfald. Foto: HANDOUT Vis mere Billedet, som allerede er blevet ikonisk, er fra 22. maj i år, hvor et rekordstort antal mennesker forsøgte at bestige Mount Everest. 'Myldretiden' på verdens højeste bjerg menes at være skyld i flere dødsfald. Foto: HANDOUT

Det blev også ugen, hvor flere mennesker døde på vej mod toppen.

Da vejrforholdene pludselig var de helt rigtige, satte flere hundrede bjergbestigere kurs mod toppen - med det resultat, at mange af dem endte i kø i flere timer det sidste og mest kritiske stykke, hvor faren for højdesyge og forfrysninger er størst.

Billedet af bjergbestigere, der står i kø på vej mod toppen, som stod de udenfor en billetluge og ventede på koncertbilletter, er allerede blevet ikonisk.

Nu begynder beretningerne om det kaos og den desperation, der herskede i køen i klatretovene at nå frem til medierne fra de bjergbestigere, der er kommet helskindet ned igen.

Foto: GESMAN TAMANG Vis mere Foto: GESMAN TAMANG

For den canadiske filminstruktør Elia Saikaly var det tredje gang, han nåede toppen.

Han arbejder på en dokumentar om en gruppe på fire arabiske kvinder og deres kamp for at bestige Mount Everest.

Alle i gruppen nåede målet og - ikke mindre vigtigt - de kom alle sikkert ned fra bjerget igen.

Det var der til gengæld andre, der ikke gjorde.

Vis dette opslag på Instagram Summit!!! . So that was completely insane! I stood on top of the world for the 3rd time on the morning of May 23rd, 2019. More importantly, we all made to the summit and back, safe. . I have a lot to say and share. I cannot believe what I saw up there. Death. Carnage. Chaos. Lineups. Dead bodies on the route and in tents at camp 4. People who I tried to turn back who ended up dying. People being dragged down. Walking over bodies. Everything you read in the sensational headlines all played out on our summit night. . On a more positive note: The 4 Arab women, totally crushed it up there. How you climb is as important that you climb and they all graciously made it to the top of the world. . I shot it all. And I mean all of it. The 'Dream of Everest' is going to be a heck of a ride of a documentary. I pushed myself as hard as I could and never stopped filming. I even jumped up on the knife edge ridge to get the shots of the team on the Hillary Step. It was crazy, over 200 people climbing that night, but totally under control and I can't thank @sherpapk enough for keeping up with the shooting pace and honestly, for keeping me alive by being my safety rigger and climbing partner. I love you man. . To all the Sherpas, my personal Sherpa team, the guides at Madison Mountaineering - all of this is possible because of you. We are nothing without you and all summits are possible because of you. . I'm down. I'm safe. And there is a lot more to come! . Totally wild adventure! So grateful to be back at basecamp. . @monakshahab @nellyattar @joyceazzam7s @alharthynoor - SO PROUD of what you've all accomplished. No one supported us with this documentary. No one. And we made it happen. Thank you for trusting me with your stories. The best is yet to come! . #Everest #Summit #topoftheworld #8848 #Everest2019 Et opslag delt af Elia Saikaly (@eliasaikaly) den 25. Maj, 2019 kl. 1.32 PDT

Elia Saikalys er så rystet over det, han oplevede i 8000 meters højde, at han lige nu ikke er sikker på, at han nogensinde vender tilbage.

'Toppen!!! Det var fuldstændigt sindsygt! Jeg stod på toppen af verden for tredje gang om morgenen 23. maj, 2019. Og mere vigtigt, vi nåede alle toppen og tilbage, i god behold,' skrev han bagefter i et opslag på Instagram.

Men midt i glæden fortæller han også om de rædsler, bjergbestigerne oplevede, mens de stod i kø i timevis i den såkaldte 'dødszone' på toppen af bjerget.

Her måtte klatrerne nemlig træder over liget af en mand, som kort forinden var døde af højdesyge på vej ned fra bjerget.

Bjergbestigerne efterlader bjerge af affald. Billedet er taget 21. maj i år i lejr 4 på Mount Everest. Foto: DOMA SHERPA Vis mere Bjergbestigerne efterlader bjerge af affald. Billedet er taget 21. maj i år i lejr 4 på Mount Everest. Foto: DOMA SHERPA

'Jeg har en masse at sige og dele. Jeg kan ikke tror det, vi så deroppe. Død. Blodbad. Kaos. Kø. Døde kroppe på vejen og i teltene i lejr 4. Folk, som jeg forsøgte at få til at vende om, men som endte med at dø. Folk blev slæbt ned. Vi gik hen over lig. Alt, hvad du læser i de sensationelle overskrifter, vi oplevede det hele på vores vej til toppen,' skriver han.

Til TV2 fortæller han, hvordan han og de andre stod i en lang række på vej mod toppen, og måtte klatre over et lig på bjergsiden.

Han beskriver også, hvordan vejen op ad Everest var fyldt med affald og afføring.

»Vi brugte toiletposer og bar dem ned. De fleste gør det dog bare hvor som helst, fordi det er nemmere. Det er forfærdeligt og en skam. Det er pinligt at være menneske og bjergbestiger i 2019,« fortæller Elia Saikaly til tv-stationen.

I år er der allerede 11 mennesker, som har måtte betale den højeste pris for at få opfyldt deres drøm om at bestige det legendariske bjerg.

Det gør dødstallet i 2019 til det højeste siden 2014 og 2015.