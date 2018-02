Var du vidne til skudepisoden? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Onsdag eftermiddag udbrød der panik på en skole i det sydlige Florida, da en mand åbnede ild mod lærere og elever.



Sheriffen i Broward County, Scott Israel, fortæller ifølge Reuters, at mindst 17 personer er dræbt.

Skyderiet skete på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland på et tidspunkt, hvor skoledagen var ved at være forbi. Gerningsmanden aktiverede muligvis brandalarmen, og mens eleverne forlod klasselokalerne, blev der affyret skud i og omkring en bestemt bygning på skolens område.

Elever finder trøst hos forældre og familie efter skoleskyderiet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: EPA/Giorgio Viera Elever finder trøst hos forældre og familie efter skoleskyderiet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: EPA/Giorgio Viera



Politiet mener, at man har fanget den person, som står bag skyderiet. Det skulle angiveligt dreje sig om navngiven 19-årig tidligere elev på skolen, ifølge Reuters.

Den formodede gerningsmand bliver fastholdt af politiet nær Marjory Stoneman Douglas High School efter skoleskyderiet i Parkland, Florida. WSVN.com via REUTERS. Foto: HANDOUT Den formodede gerningsmand bliver fastholdt af politiet nær Marjory Stoneman Douglas High School efter skoleskyderiet i Parkland, Florida. WSVN.com via REUTERS. Foto: HANDOUT

Eleven blev i sin tid på skolen bortvist af disciplinære årsager, siger Scott Israel. Sheriffen oplyser samtidig, at den 19-årige brugte mindst en riffel og adskillige magasiner til at skyde sine ofre.

​Den formodede gerningsmand blev anholdt i den nærliggende by Coral Springs. Det skete omtrent en time efter skyderiet på skolen stoppede.

På billedet: Skoleelever genforenes med forældre og familie efter skyderiet, der har kostet mindt 17 livet. Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: GIORGIO VIERA På billedet: Skoleelever genforenes med forældre og familie efter skyderiet, der har kostet mindt 17 livet. Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: GIORGIO VIERA

Sherif Scott Israel har til CBS News udtalt, at den mistænkte »..ikke var en aktiv studerende på skolen. Af hvad jeg ved, var han på et tidspunkt indskrevet på skolen. Jeg ved ikke, hvorfor eller hvornår han forlod skolen.«

Mediet CBS4 Miami skrev på Twitter i løbet af onsdagen, lokal tid, at studerende fik lov til at forlade skolen med hænderne i vejret.

Students are being let out of the school with their hands up in the air. Latest: https://t.co/ePn2aH2aWJ @ERodCBS4 @RickFolbaum #Parkland #Florida pic.twitter.com/SHHlpLgCzi — CBS4 Miami (@CBSMiami) 14. februar 2018

Forinden havde det lokale politi på de sociale medier opfordret lærere og elever på skolen til at barrikadere sig, indtil politiet indfandt sig på stedet.

Students/Teachers #Douglas High School Remain barricaded inside until police reach you. — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) 14. februar 2018

Politiet i Broward County, som området hedder, citerer en lokal betjent på deres Twitter-konto; 'Det er katastrofalt. Der er ingen ord til at beskrive det'

"It's catastrophic. There really are no words." - Sheriff Israel — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14. februar 2018

Både præsident Donald Trump samt Floridas guvernør, Rick Scott, er blevet underrettet om situationen og følger den.

Ifølge avisen Sun Sentinel går omkring 3000 elever på skolen, der tæller klasser fra niende til tolvte klassetrin.

På billedet ses pårørende vente foran skolen Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: JOE RAEDLE På billedet ses pårørende vente foran skolen Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: JOE RAEDLE

SWAT-betjente ved Marjory Stoneman Douglas High School, Parkland i Florida. Foto: CRISTOBAL HERRERA SWAT-betjente ved Marjory Stoneman Douglas High School, Parkland i Florida. Foto: CRISTOBAL HERRERA Her ses Marjory Stoneman Douglas High School fra luften. Foto: JOE RAEDLE Her ses Marjory Stoneman Douglas High School fra luften. Foto: JOE RAEDLE

OVERBLIK: Nogle af de værste skoleskyderier i USA Mindst 17 personer blev onsdag eftermiddag dræbt i et skoleskyderi på en high school i Florida. USA er blevet ramt af adskillige skoleskyderier gennem de seneste år. Alene i år er der blevet åbnet ild på amerikanske skoler 18 gange, og otte gange har det resulteret i dræbte eller sårede. Senest blev en high school i Parkland i delstaten Florida onsdag eftermiddag ramt af et skyderi, der har kostet mindst 17 mennesker livet. Her følger et overblik over en række andre voldsomme skoleskyderier i USA: * 14. december 2012 i Newtown, Connecticut: 20-årige Adam Lanza skyder og dræber først sin mor, inden han dræber 20 børn og seks voksne på skolen Sandy Hook. Herefter begår han selvmord. * 16. april 2007 i Blacksburg, Virginia: 23-årige Seung Hui Cho skyder og dræber 32 personer på universitetet Virginia Tech. Herefter skyder han sig selv. Skyderiet er det dødeligste skoleskyderi i USA's historie. * 14. februar 2008 i Dekalb, Illinois: 27-årige Steven Kazmierczak træder ind i et auditorium og skyder og dræber fem personer på universitet Northern Illinois. 16 personer bliver såret. Gerningsmanden skyder efterfølgende sig selv. * 2. oktober 2006 i Nickel Mines, Pennsylvania: Den 32-årige lastbilchauffør Charles C. Roberts dræber fem piger på en lille amish skole. Han dræber efterfølgende sig selv. * 21. marts 2005 ved Red Lake Indian Reservation, Minnesota: Den 16-årige high school-studerende Jeff Weise skyder og dræber sin bedstefar og en af hans venner. Herefter tager han hen til den lokale high school, hvor han dræber fem studerende, en lærer og en sikkerhedsvagt. Han dræber efterfølgende sig selv. * 20. april 1999 i Littleton, Colorado: De to teenagere Eric Harris og Dylan Klebold åbner ild på Columbine High School. De dræber 12 studerende, en lærer og sårer mere end 20 personer. De dræber begge sig selv efterfølgende. Kilder: The Guardian, Reuters og Florida Today. /ritzau/

