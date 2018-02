Klokken 14.25 onsdag ændrede alt sig for elever og ansatte på Marjory Stoneman Douglas High School i Miami, Florida, da den 19-årige Nikolas Cruz afgav adskillige skud mod sine tidligere skolekammerater. Denne Valentinsdag blev skæmmet af det forfærdelige skoleskyderi, som foreløbigt har kostet 17 personer livet. Yderligere 20 er hårdt såret.

17-årige David Hogg var ikke et af Nikolas Cruz' mange ofre, men det kunnet han let have været. Han fortæller til BBC, hvordan et tilfældigt møde med skolens vicevært formentlig reddede hans liv fra et ende alt for tidligt.

Elever finder trøst hos forældre og familie efter skoleskyderiet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: EPA/Giorgio Viera Elever finder trøst hos forældre og familie efter skoleskyderiet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: EPA/Giorgio Viera

High school-eleven sad til undervisning, da han hørte lyden af skud. Herefter gik brandalarmen. David Hogg fortæller, at han og resten og klassekammeraterne rent instinktivt forlod klasseværelset, fordi de troede, at der var tale om en brandøvelse.

Efterfølgende har flere lokalmedier skrevet, at det i virkeligheden var den 19-årige formodede drabsmand, som havde udløst brandalarmen for at få så mange af skolens 3.000 elever og ansatte i sigtekornet.

Den unge high school-elev fulgte den store masse af folk, som løb i deres retning. Heldigvis blev de stoppet af skolens vicevært.

Her ses Marjory Stoneman Douglas High School fra luften. Foto: JOE RAEDLE Her ses Marjory Stoneman Douglas High School fra luften. Foto: JOE RAEDLE

»En meget heroisk vicevært stoppede os. Han sagde: 'I skal ikke gå den vej - han (skoleskyderen, red.) er der,« fortæller David Hogg til det britiske medie.

Hogg og 30-40 andre elever søgte tilflugt i et klasseværelse, mens Nicolas de Jesus Cruz affyrede adskillige skud mod de elever og ansatte, som ikke havde fundet skjul. Alt imens fulgte de mange elever i frygt og panik udviklingen i skoleskyderiet på deres smartphones. David Hogg, som drømmer om at blive journalist, begyndte at interviewe sine medstuderende i tilfælde af, at de deres liv skulle ende på den skæbnesvangre dag.

I det mørke klasselokale ventede de i en hel time, før politiet kom. David Hogg mistede en ven i skoleskyderiet.

Elever finder trøst hos forældre og familie efter skoleskyderiet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: EPA/Giorgio Viera Elever finder trøst hos forældre og familie efter skoleskyderiet ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: EPA/Giorgio Viera

Sidste år blev Nikolas Cruz , som i første omgang blev identificeret som Nicolas de Jesus Cruz, bortvist fra Marjory Stoneman Douglas High School. Han havde angiveligt truet flere klassekammerater på livet. Og skolens ansatte havde fået at vide, at den bortviste elev ikke ikke længere var velkommen på området, men ikke desto mindre tiltvang han sig adgang til skolen.

Ifølge sheriff Scott Israel har man fundet en række opslag de sociale medier af Cruz, hvor han holder skydevåben og taler om, hvordan skydning kan have en terapeutisk virkning. Han oplyste også på pressemødet, at den formodede drabsmand mistede sin adoptivmor i november.

Den formodede drabsmand blev anholdt af politiet kort tid efter. Det dræbende skydevåben havde Cruz angiveligt anskaffet på hel lovlig vis, skriver flere amerikanske medier. Nikolas Cruz er torsdag blevet sigtet for 17 overlagte drab af delstaten Florida.