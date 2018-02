Aktiekurserne fortsætter med at falde på børsen i New York mandag, hvor Dow Jones-indekset omkring klokken 21 dansk tid er faldet med mere end fem procent.

Det er det største fald på en dag siden finanskrisen i 2008, skriver BBC.

Indekset er igen nede under de 25.000 point, skriver flere nyhedsbureauer. Det er samme niveau som i slutningen af december.

Nedgangen begyndte i sidste uge, hvor et større kursfald fredag gjorde ugen til den værste på børsen i to år.

New York Stock Exchange. Mandag den 5. februar, dansk tid. Foto: Richard Drew New York Stock Exchange. Mandag den 5. februar, dansk tid. Foto: Richard Drew

En time inden Wall Streets lukning klokken 22 dansk tid var Dow Jones-indekset faldet med hele seks procent, men indhentede siden noget af tabet igen.

Det bredt sammensatte S&P-indeks var nede med omkring 2,5 procent kort inden lukketid.

Nasdaq, der er teknologiaktier, var faldet med omkring to procent.



