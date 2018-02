Politiet i Broward County har identificeret den 19-årige forhenværende high school-elev Nicolas de Jesus Cruz som USAs seneste skole-massemorder.

Og i nat afslørede den lokale avis Miami Herald nye detaljer i skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School, der kostede 17 gymnasieelever livet og sendte yderligere over 50 på hospitalet med alvorlige kvæstelser.

For at lokke et maksimum af mulige ofre ud på skolens gange, trak den 19-årige således i skolens brandalarm.

Massakren startede klokken 14:25 (lokal tid) - kort tid før skoledagens afslutning. Og ifølge politiet i Parkland, Florida stormede Nicolas de Jesus Cruz ind på skolen iført gasmaske og bevæbnet med det dødbringende automatvåben af typen AR-15 - det samme våben, der blev brugt ved lignende massakre bl.a. i Sandy Hook (2012) og Las Vegas (2017).

Sidste år blev Nicolas de Jesus Cruz, der dengang selv var elev, bortvist fra skolen. Han havde angiveligt truet flere klassekammerater på livet. Og skolens ansatte havde fået at vide, at den bortviste elev ikke ikke længere var velkommen på området.

Men da Cruz ankom i går, var der ingen, der kunne stoppe ham.

Således skød og dræbte den 19-årige amerikanske massemorder tre elever, allerede før han gjorde sin entré på selve skolen.

Her trak han ifølge avisen Miami Herald i brandalarmen, for at få så mange af skolens godt 3.000 elever ud af klasseværelserne. Og da 17 lå døde og 50 sårede, forsøgte Nicolas de Jesus Cruz at slippe væk ved at blande sig med de panikslagne elever, der løbende forlod skolen.

Men han nåede ikke langt.

Således blev Nicolas de Jesus Cruz anholdt efter en kort menneskejagt. Og efter en times behandling på et lokalt hospital, blev han fængslet.

Siden nytår har der været 18 masseskyderier på amerikanske skoler - otte af disse med dødsofre. I alt 1.132 amerikanere er blevet dræbt af skydevåben siden starten af året. Kilde: Tv-kanalen MSNBC og organisationen Everytown.