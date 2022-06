Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er fundet spor af blod om bord på den båd, som en mistænkt i forbindelse med den britiske journalist og den brasilianske eksperts forsvinden i Amazonskoven.

Den mistænkte er i politiets varetægt fortæller myndighederne. Fra det brasilianske folk lyder der et krav om, at intensivere efterforskningen.

De to mænd, der er forsvundet, er den 57-årige britiske journalist Dom Phill og den 41-årige Bruno Pereira, som er ekspert i de oprindelige folk, der lever i Amazonskoven. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De blev begge meldt savnet i søndags, efter at de var taget på en tur til midten af Amazonregnskoven.

De protesterer over, at eftersøgningen tager for lang tid. Foto: EVARISTO SA Vis mere De protesterer over, at eftersøgningen tager for lang tid. Foto: EVARISTO SA

'Der er fundet spor af blod på den båd, som tilhører den 41-årige Amarildo da Costa de Oliveira,' skrev politiet i en udtalelse. De fortalte også at den mistænkte, der også kaldes 'Pelado', blev arresteret i tirsdags.

'Det opsamlede materiale er på vej til Manaus, hovedstaden i staten Amazonas, hvor det skal analyseres,' hed det videre i udtalelsen.

Sammen med udtalelsen var et fotografi af efterforskerne, der tog et billede på båden af, hvad der lignede et lille blodstænk.

Udtalelsen er et uhyggeligt tvist i den igangværende søgen efter mændene, hvis skæbne endnu ikke kendes.

Brasiliansk politi undersøger båden fra den mistænkte. Foto: AFP PHOTO / BRAZILIAN FEDERAL POLICE Vis mere Brasiliansk politi undersøger båden fra den mistænkte. Foto: AFP PHOTO / BRAZILIAN FEDERAL POLICE

Brasiliens myndigheder er håbefulde, men de afviser ikke, at de to mænd er blevet dræbt. Der kan være sket et par mord i en region, hvor der foregår en masse narkotikatrafik.

Personer med høj status og miljøaktivister har taget sagen op. De beder Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, om at sætte mere gang i efterforskningen.

»Hvor er Dom Phillips? Hvor er Bruno Pereira?«. Det spurgte den førstnævntes søster Sian Phillips foran de godt 30 mennesker, der var samlet foran den brasilianske ambassade i London.

»Vi ønsker myndighederne i England skal sætte regeringen i Brasilien under pres,« tilføjede hun, inden hun og de andre familiemedlemmer blev modtaget af ambassadøren.

Medlemmer af det brasilianske føderale politi sejler op ad Amazonfloden for at søge efter de to savnede. Foto: Brazilian Federal Police via EPA Vis mere Medlemmer af det brasilianske føderale politi sejler op ad Amazonfloden for at søge efter de to savnede. Foto: Brazilian Federal Police via EPA

De to mænd forsvandt i dalen Java i delstaten Amazonas, nær grænsen til Peru.

Vidner har set den mistænkte i en båd sejle i den samme retning, som Phillips og Pereira, da de blev set for sidste gang.

Ifølge politiet havde manden, da han blev anholdt, både ammunition og narko om bord i båden.