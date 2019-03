Minderne kan fremkalde ren nostalgi: en tur til den lokale Blockbuster fredag aften, hvor man lejer tre film for 99 kroner, køber alt for meget slik og så ellers råhygger på sofaen med film af svingende kvalitet.

Da Blockbuster var på sit højeste, havde videoudlejningskæden mere end 9.000 butikker på verdensplan – 72 i Danmark. Om en måned er der én tilbage.

Det skriver CNN.

Den næstsidste Blockbuster, som lå i byen Morley, Australien, er lige nu ved at lukke og holder ophørsudsalg. Det betyder, at Blockbuster-butikken i Bend, Oregon, er den sidste af sin slags i verden.

Og her går det faktisk relativt godt. Blockbuster-butikken har været åben i 20 år, og den tjener penge.

I takt med at alle andre Blockbuster-butikker i USA er lukket, har kunderne flokkedes mod biksen i Oregon.

»Vi er stolte af stadigvæk at have åbent,« siger Sandi Harding, der er bestyrer af Blockbuster-butikken i Oregon, til CNN.

Hun forklarer, at selvom man fortsat kan leje de nyeste titler på fysiske formater, så er det de ældre titler, der holder Blockbuster i Oregon kørende.

De titler findes nemlig sjældent på de streamingtjenester, som har taget livet af de fysiske udlejningsbutikker.

Og så har det ikke skadet forretningen at være den sidste Blockbuster i USA – og nu også i verden.

Blockbuster-butikken i Oregon har faktisk malket den titel ved at producere T-shirts og kasketter, som sælger relativt godt. Blandt andet til turister, der kommer fra hele verden for at genopleve en Blockbuster-butik med alle de fysiske formater.

Og butikken kan opleves lidt endnu. Sandi Harding forklarer, at det går så pænt, at de ikke lukker lige foreløbigt.