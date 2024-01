For nylig blev der i Ukraine fundet sport efter granater og missiler, der er blevet leveret til russerne af Nordkorea.

Og nu har man måske fundet beviser på leverancerne.

Det skriver Guardian, som har fået fingre i satellitbilleder af russiske skibe, som ligger til havn i Nordkorea.

Billederne stammer fra den britiske efterretningstjeneste, som har givet dem videre til FN.

Der er også skrevet en ikkeoffentliggjort efterretningsrapport, som Guardian også hævder at have set.

Billederne af de tre russiske skibe, Maia, Angara og Maria, der læsser containere i Najin-havnen, er taget i perioden mellem september og december 2023.

Det fremgår ikke på billederne, om det er våben, som lastes.

Samarbejdet mellem Nordkorea og Rusland er tæt.

Så sent som i sidste uge rejste den nordkoreanske udenrigsminister, Choe Son-hui, til Moskva, hvor han mødtes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Ifølge en talsmand fra Kreml diskuterede de 'yderligere udvikling af forbindelser mellem de to lande på alle områder, inklusiv på de følsomme.'

En anonym FN-diplomat siger til Guardian, at Ruslands brug af nordkoreanske våben er en overtrædelse af flere FN-resolutioner.

»Det underminerer den internationale indsats for at forhindre spredningen af atomvåben og afslører, hvor desperat Rusland er blevet i sin fejlslagne invasion. Dette og andre beviser, der er blevet forelagt for FN, burde udløse en fuldstændig undersøgelse af Ruslands og Nordkoreas åbenlyse brud på internationale sanktioner.«