Drømmer du om at køre i tog i 359 meters højde? Så kan det muligvis lade sig gøre i fremtiden.

Det kræver dog, at du booker en billet og drager på ferie til Indien. Det er nemlig her, at verdens højeste jernbanebro er under opførelse.

Ifølge CNN, som henviser til en pressemeddelelse fra det indiske jernbaneministerium, så bliver broen - fra floden under til toppen af broen - 359 meter høj

Det er godt og vel 30 meter højere end Eiffeltårnet i Paris.

Jernbanebroen er en del af et større projekt, hvis primære formål er at forbinde Jammu- og Kashmir-regionerne med det øvrige jernbanenetværk i Indien.

Udover broen, der får navnet Chenab Rail Bridge, er verdens længste transporttunnel og Indiens første kabelbro også en del af det samlede infrastrukturprojekt.

Ifølge eksperter bliver særligt Kashmirs industri- og landbrugssektor styrket ved at tillade transport mellem regionen og resten af Indien i al slags vejr.

Kashmir ligger i Himalaya mellem Indien, Pakistan, Afghanistan og Kina.

De indisk-kontrollerede områder har dog været vanskelige at tilgå grundet kilometer lange og snoede veje, som er lukkede om vinteren, ligesom adskillige køretøjer er forulykkede i områderne.

Byggeriet af Chenab Rail Bridge, der er 1.315 meter lang, blev påbegyndt i 2010.

I december eller senest januar/februar 2024 kommer de første tog til at køre på jernbanen.