USA's nye udenrigsminister har gjort det klart, at han vil fortsætte Donald Trumps hårde kurs over for Kina.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, lagde fredag pres på den kinesiske regering, i den første telefonsamtale mellem ledende repræsentanter fra de to stormagter siden Joe Biden blev præsident.

Det oplyser han på Twitter efter sin samtale med den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi.

Blinken bragte blandt andet Kinas behandling af Tibet, Hongkong og det undertrykte muslimske folkeslag uighurerne i regionen Xinjiang på banen.

- Jeg gjorde det klart, at USA vil forsvare vores nationale interesser, stå op for vores demokratiske værdier og holde Beijing ansvarligt for sit misbrug af det internationale system, siger Blinken.

Udenrigsministeren forsøgte også at presse Kina til at slutte sig til den internationale fordømmelse af det nylige militærkup i Myanmar.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en meddelelse.

Den hårde tone kommer, i kølvandet på at Blinken ved sin indsættelseshøring sagde, at han vil fortsætte tidligere præsident Donald Trumps hårde kurs over for Kina.

/ritzau/AFP