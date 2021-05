»I skal ikke dømme os på, hvad vi siger, men på, hvad vi gør,« siger Antony Blinken i København.

Lige nu venter verden på amerikansk handling i Mellemøsten.

Blinkens besøg i København blev naturligvis kraftigt påvirket af den eskalerende krise i Israel. Det planlagte shownummer med besøg til skibakken (Copenhill), hvor dansk erhvervsliv skulle vifte med fanerne for Danmarks duelighed på klitområdet, måtte Blinken aflyse i sidste øjeblik.

For tiden er i virkeligheden ikke til hygge og småsnak i et solbeskinnet København. Kritiske ryster i USA undrer sig over, hvad Blinken overhovedet laver i Danmark, når han efter deres mening burde være i Israel.

Højt humør på Amalienborg. Antony Blinken blev før besøget hos dronning Margrethe og kronpris Frederik instrueret i, hvordan man bukker for majestæten. Foto: Philip Davali Vis mere Højt humør på Amalienborg. Antony Blinken blev før besøget hos dronning Margrethe og kronpris Frederik instrueret i, hvordan man bukker for majestæten. Foto: Philip Davali

Biden-administrationen har indtil nu forholdt sig bemærkelsesværdigt passivt til den dramatiske udvikling. Antony Blinken rakte mandag på Twitter ud til deltagerne i konflikten:

'Begge parter må deeskalere situationen. Volden må stoppe nu,' skrev han.

Det kan få vel være uenige i, men mange forventer, at netop USA gør en forskel og fremtvinger en våbenhvile. Der er støt stigende pres på både Blinken og præsident Joe Biden for på alvor at engagere sig i konflikten.

Ved pressemødet med udenrigsminister Jeppe Kofod gav Antony Blinken udtryk for, at han nærmest arbejder i døgndrift på at hjælpe med at løse krisen.

De to udenrigsministre havde travlt med at rose hinanden ved pressemødet i København mandag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De to udenrigsministre havde travlt med at rose hinanden ved pressemødet i København mandag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg laver nærmest ikke andet end at tale med parterne på telefonen, mens jeg er ombord i flyet. Vi gør alt, hvad vi kan diplomatisk, for at hjælpe. Men parterne må selv vise, at de er interesserede i en våbenhvile,« sagde Antony Blinken.

Internt i Bidens demokratiske parti er der især på venstrefløjen stigende krav om, at præsidenten tager afstand fra Israels håndtering af krisen.

'Hvis denne administration ikke kan stille krav til sine nære allierede, hvem kan den så overhovedet stille krav til,' skrev kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez. Hun har kaldt Israel under Benjamin Netanyahu for en apartheidstat.

Men Joe Biden har i årtier været en loyal støtte af Israel næsten ligegyldigt hvad. Denne støtte ændrer han næppe på nu. Krisen i Mellemøsten bliver derfor Antony Blinkens første store test som udenrigsminister.

Der var solskin og fred i København mandag, men anderledes farligt i Gaza. Flere kritikere mener, at Blinken burde være i Mellemøsten nu. Foto: MOHAMMED SABER Vis mere Der var solskin og fred i København mandag, men anderledes farligt i Gaza. Flere kritikere mener, at Blinken burde være i Mellemøsten nu. Foto: MOHAMMED SABER

De regionale spillere i Mellemøsten har på det kraftigste opfordret Antony Blinken til at forsøge at gennemtvinge en våbenhvile, men det lyder ikke på Blinken, som om det ligger i kortene lige nu

Var det ikke for et topmøde med Ruslands udenrigsminister, Sergei Lavrov, i Island og deltagelse i mødet med Arktisk Råd om tilstedeværelse i Arktis, så var hele besøget til Danmark formodentlig blevet aflyst i sidste øjeblik.

Nu fik Antony Blinken så en relativ afslappet solrig dag i København, og det er ham vel ondt. For der venter USAs udenrigsminister et hektisk krisehåndteringsforløb, der kan blive udslagsgivende for hans egen karriere og for Biden-administrationens renommé i den store verden.

Mellemøsten er et hvepsebo for amerikanske præsidenter, og Joe Biden skal passe godt på, at han ikke sætter sin fod forkert den næste tid. Men helt undgå at sætte sin fod ned, det kan han næppe.