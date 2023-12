Under besøg forventes det, at Blinken skal mødes med israelske ledere for at diskutere længere våbenhvile.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, er ankommet til Tel Aviv i Israel.

Under besøget forventes det, at Blinken skal mødes med israelske ledere for at diskutere en forlængelse af den midlertidige våbenhvile mellem Hamas og Israel, som står til at udløbe tidligt torsdag.

- I løbet af de næste dage vil vi være fokuserede på at gøre, hvad vi kan for at forlænge pausen, så vi fortsat får flere gidsler ud og mere humanitær hjælp ind, sagde Blinken på et pressemøde i Bruxelles onsdag.

Ifølge en palæstinensisk embedsmand er det også sandsynligt, at Blinken vil besøge Vestbredden og her mødes med lederen af Det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas.

Det er tredje gang Antony Blinken besøger regionen, siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Den aftalte pause i kampene mellem Hamas og Israel trådte i kraft fredag morgen. I første omgang lød aftalen, at den ville vare fire dage. Men mandag blev det meldt ud, at der var indgået en aftale mellem parterne, om at forlænge pausen med yderligere to dage.

Siden fredag har Hamas frigivet over 70 gidsler fra Gaza. I samme periode har Israel frigivet 180 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler. På begge sider har der været tale om kvinder og børn.

Det er en del af aftalen, at for hvert tiende gidsel Hamas frigiver ud over de aftalte, vil kamppausen blive forlænget med en dag.

En israelsk embedsmand har tidligere sagt, at det ville være umuligt at forlænge våbenhvilen, medmindre Hamas forpligter sig til at frigive alle kvinder og børn holdt som gidsler.

Israel mener, at Hamas holder nok kvinder og børn fanget til at forlænge våbenhvilen med to til tre dage ifølge embedsmanden.

Kort efter midnat torsdag er der endnu ikke blevet indgået en aftale om at forlænge våbenhvilen.

Ifølge en palæstinensisk embedsmand handler forhandlingerne blandt andet om, hvorvidt israelske mænd skal frigives på andre vilkår end kvinder og børn. Det skriver Reuters.

- Qatar har fortsat et håb om, at de fremskridt, der er gjort de seneste dage, kan opretholdes, og en yderligere forlængelse af aftalen om den humanitære pause kan nås, siger Majed al-Ansari, talsmand for Qatars udenrigsministerium, i en udtalelse.

Qatar agerer mægler i forhandlingerne mellem Israel og Hamas.

