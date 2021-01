Et totalt blindt marsvin og hendes søster, som hjælper hende med at finde vej, har brug for at nyt hjem. Foreløbig er de taget i pleje af organisationen RSPCA i Storbritannien.

Marsvinet Ami er seks år gammelt, og hun er helt afhængig af sin søster Yuki. Ami kan intet se, og hun får hjælp til at komme rundt af sin søster.

Da deres ejer ikke længere kan passe dem, er de kommet i midlertidigt pleje hos et hjem i Essex. Det skriver Sky News.

»Den stakkels Ami har også hovedet lidt på skrå. Det skyldes et problem med ørerne, som hun har lidt af,« siger Craig Horsler, der passer de to marsvin.

Men helbredsproblemerne forvolder hende ikke nogen smerter, og det holder hende ikke tilbage takket være Yukis hjælp.

»Ami er altid den første til at komme frem, når hun hører en pose med godter blive rystet. Men hun venter på, at Yuki finder den, så hun kan følge hende. Yuki er mere end glad for at være sin søster øjne,« siger Horsler.

Der er lavet en onlineprofil for parret, så de, der ønsker at tage imod dem, ved, at de hører sammen.

De skal være indendørs, og er der børn i huset, skal de være mindst otte år.