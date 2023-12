Da et SAS-fly med afgang fra København landede i Los Angeles skete der noget højest besynderligt.

»Alle involverede var meget forvirrede,« skriver det amerikanske medie Court News om sagen, som nu efterforskes af FBI.

Da en mand skulle igennem grænsekontrollen blev det således opdaget, at han hverken havde billet til flyet, stod på passagerlisten eller var i besiddelse af et pas, skriver Fox News.

Med andre ord havde han sneget sig ombord på flyet i København som blind passagerer.

Manden, som er både russisk og israelsk statsborger, er nu sigtet for at have rejst uden den nødvendige dokumentation.

Mandens opførsel under turen var usædvanlig, og sagen er omgærdet af en hel del mystik.

Ifølge retsdokumenterne bemærkede besætningen på SAS-flyet, at manden flere gange under turen skiftede sæde. Han skulle også have bedt om to måltider ved hver servering og forsøgt at tage chokolade, som tilhørte besætningsmedlemmerne.

Hvordan manden overhovedet kom ombord på flyet er også noget af et mysterium.

Besætningen erkender, at det aldrig blev tjekket, om manden havde et boardingkort, men hvordan han kom igennem sikkerhedstjekket i Københavns Lufthavn er uvist.

»Han husker ikke, hvordan han kom ombord på flyet i København. Han ville heller ikke forklare, hvordan han var kommet til København, eller hvad han lavede der,« skriver FBI-agenten, som afhørte manden, i retsdokumenterne ifølge Fox News.

Det var 4. november, den israelsk-russiske mand blev standset i grænsekontrollen i Los Angeles efter at have været ombord på SAS-flyet SK931 med afgang fra Københavns Lufthavn.

Ifølge sigtelsen skulle han have forsøgt at give en falsk forklaring, da han blev stoppet i grænsekontrollen i Los Angeles.

Her skulle manden have fortalt, at han havde et amerikansk pas, men havde glemt det i flyet.

Siden viste det sig, at han havde rejst uden et pas. Han var kun i besiddelse af et russisk og et israelsk identitetskort.

Ifølge FBI-agenten, som afhørte manden, har han en doktorgrad i økonomi og markedsføring. Hans seneste job skulle have været som økonomi Rusland for flere år siden.

Manden er fortsat tilbageholdt af de amerikanske myndigheder. Retssagen er berammet til at begynde 26. december.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Københavns Lufthavn.