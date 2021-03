Hun har gjort det mange gange før. Mødt op i en lufthavn uden en billet, og sågar rejst tværs over Atlanterhavet. Men denne gang gik turen ikke for Marilyn Hartman.

Hun blev stoppet i Chicagos O'Hare internationale lufthavn. Den havde hun ellers fået udtrykkeligt besked fra retten om at holde sig langt væk fra.

Den 69-åriges elektroniske anordning var tilsyneladende blevet aktiveret, da hun forlod stedet, hvor hun boede. Det fik straks betjente til at følge hendes bevægelser.

Hun blev anholdt, da hun nærmede sig lufthavnen på et tog tirsdag.

Marilyn Hartman har forsøgt at komme ombord på fly i mere end et årti. Hun er kendt i Chicago og omegn som en serieforbryder, hvis vane det er at snige sig ombord på flyene.

I 2018 lykkedes det hende at komme igennem sikkerhedskontrollen i O'Hares lufthavn og flyve til Londons Heathrow lufthavn – selv om hun ikke havde noget pas eller nogen billet.

Efter det sidste tilfælde sagde dommer David Nararro til hende:

»Du gik dig ikke bare en tur, du tog ud til stedet, som du absolut ikke må nærme dig … O'Hare lufthavnen.«

Ifølge Hartmans advokat, Andrea Lubelfeld, så tog hun ud i lufthavnen for første gang i et år, fordi hun var blevet ophidset af at se sig selv i et tv-interview.

Han tilføjede, »at hun lider af en mental sygdom, der blev udløst af noget, som hun ikke havde kontrol over. Hun reagerede ikke på den bedste måde«.

Marilyn Hartman har selv oplyst, at hun lider af en bipolar lidelse.