Han havde allerede haft malaria, denguefeber og kæmpet med coronavirus. Så blev han bidt af en giftig slange.

Briten Ian Jones må siges at være særligt uheldig. Han ligger på hospitalet i Indien efter at være blevet bidt af en slange. Det oplyser hans familie ifølge Sky News.

Han er indlagt på intensivafdeling efter slangebiddet af en sort kongekobra, som han fik i den nordvestlige del af Indien.

Ian Jones er oprindeligt ansat i sygehusvæsenet og bor på Isle of Wight. Han har været i Indien i månedsvis og arbejdet for Sabirian, en hjælpeorganisation, der hjælper folk med at handle sig vej ud af fattingdom.

En sort kobraslange. Foto: TONY KARUMBA

»Han kunne ikke rejse hjem på grund af pandemien, og familien forstod hans ønske om at hjælpe de mange mennesker, der afhang af ham,« siger hans søn Seb.

»Da vi hørte, at han blev bidt af en normalt dødelig slange, oven i alt det andet, kunne vi ærligt talt ikke tro på det. Nu er han både blind og lammet i benene, noget vi håber er midlertidigt. Men det er klart, at han skal være på hospitalet i længere tid.«

»Vi er ekstremt taknemmelige for hans kolleger, som har været der for ham i hans nød,« siger sønnen.

Ejeren af nødhjælpsorganisationen Sabirian har oprettet en GoFundMe-side for at skaffe penge til Ian Jones' behandling. Den har fredag allerede indsamlet næsten 60.000 kroner af de godt 68.000 kroner, der er målet.

En sort kobraslange har bidt Ian Jones, så han er blevet blind og paralyseret i benene. Det går forhåbentligt over igen, håber hans familie. Foto: TONY KARUMBA

Sabirian, der ejes af Community Action Isle of Wight, hjælper omkring 70 indiske håndværkere i alderen 18 til 87 år med at importere og sælge deres varer i Storbritannien. Det skal ske på en bæredygtig måde.