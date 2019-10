I sin samtid blev han udskældt for at have overlevet - og i filmen om tragedien blev han fremstillet som en kujon.

Nu afslører et telegram, som Bruce Ismay skrev efter Titanic sank, at han tilsyneladende kæmpede med skyldfølelse over at være sluppet med livet i behold.

Det skriver The Telegraph.

Det er 107 år siden, at 'det usynkelige skib' Titanic forliste efter et møde med et isbjerg, og én af de mange, der mistede livet i tragedien, var britiske William Harrison.

Han arbejdede som personlig assistent for Bruce Ismay om bord på skibet - og flere af hans ejendele er nu fundet frem og sat på auktion for første gang.

Blandt de ejendele er et telegram fra Bruce Ismay, der var formand for rederiet bag Titanic, White Star Lines.

Telegrammet, der blev sendt fire dage efter skibets forlis, var adresseret til William Harrisons enke - og i det gav Ismay ifølge The Telegraph udtryk for 'sin dybeste medfølelse':

'Ord kan ikke beskrive min sorg over dit forfærdelige tab. Jeg er overvældet af denne frygtelige katastrofe,' skrev Bruce Ismay i telegrammet.

Bruce Ismay var den højstrangerede White Star Lines-medarbejder, der overlevede tragedien tilbage i 1912.

I tiden efter blev han udskældt for at have overlevet ved at have fået en plads i en af redningsbådene.

I den Oscar-vindende film om katastrofen fra 1997, 'Titanic', blev Bruce Ismay også fremstillet som en kujon, der havde sneget sig om bord på en af redningsbådene i stedet for at gå ned med skibet.

Til The Telegraph fortæller Andrew Aldridge, der arbejder i auktionshuset Henry Aldridge and Son Auctioneers, hvor ejendele er sat til salg, at telegrammet fra Bruce Ismay er 'særdeles interessant'.

»Han blev portrætteret som en skurk for at have beordret skibet til at sejle hurtigere og for at være kommet om bord på en redningsbåd og redde sit eget liv. Ismay kom sig aldrig efter katastrofen og endte i en depression, som han aldrig kom sig over,« forklarer han og fortsætter:

»Telegrammet, som han skrev, er jeg sikker på var præget af noget skyld fra hans side og af oprigtig medfølelse.«

William Harrison var én af de mere end 1.500 mennesker, som mistede livet, da Titanic sank.

De ejendele, han havde på sig, da han blev fundet i vandet, er nu sat på auktion af nogle af hans efterkommere sammen med telegrammet, Ismay sendte til hans enke. Ejendelene er sat til at koste 420.000 kroner på auktionen, der afholdes den 19. oktober.