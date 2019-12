James Ford er en af de personer, der de seneste dage har fået heltestatus i London oven på terrorangrebet, der endte med, at to civile blev dræbt.

Den 42-årige mand var nemlig en af de personer, som forsøgte at hjælpe de tilskadekomne. Der gemmer sig dog en voldsom historie bag ham.

Det er en kvinde ved navn Angela Cox, som fortæller, at hun er chokeret over, at James Ford nu bliver fremstillet som en helt.

Hun kan nemlig fortælle, at historien en helt anden for 16 år siden.

Her dræbte James Ford nemlig 21-årige Amanda Champion ved at skære halsen over på hende. Det blev han dømt for i 2004.

Det skriver The Mirror.

»Han er ikke en helt. Han er en morder, som er på dagsløsladelse, hvilket vi som familie ikke vidste noget om. Han dræbte en handicappet pige. Han er ikke en helt, slet ikke,« siger Angela Cox, der er tante til Amanda Champion.

Politiet har ikke oplyst til Angela Cox, at James Ford var på fri fod, og det gør hende arrig.

»Et af mine familiemedlemmer kunne pludselig have løbet ind i ham i London,« siger hun.

James Ford har i forbindelse med terrorangrebet angiveligt forsøgt at reddet livet på en kvinde, der var blevet angrebet.

Terrorangrebet på London Bridge blev udført af Usman Khan.

Han var på prøveløsladelse efter at have afsonet en del af sin straf for at planlægge et terrorangreb.