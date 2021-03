Donald Trump kiggede ud over salen og fandt, hvad han ledte efter.

»Der er du jo. Hej, Jim. Jeg har hørt, at du gjorde det godt. Faktisk har jeg hadet at skulle følge efter dig,« lød det.

Det var i forbindelse med den første offentlige optræden siden sit farvel til Det Hvide Hus, at USAs seneste ekspræsident ledte specifikt efter 'Jim'. Det var ved det såkaldt CPAC-konvent i weekenden.

Her brugte Donald Trump ikke mindst meget tid på at gennemkritisere sine politiske modstandere. Ikke kun den demokratiske præsident Joe Biden, men han navngav eksempelvis også samtlige republikanere, der havde stemt imod ham ved seneste rigsretssag.

Jim Jordan på scenen ved CPAC. Foto: JOE RAEDLE

»Skaf jer af med dem alle sammen,« lød det blandt andet fra ham.

Det var en helt anden sag med 'Jim' – hvis fulde navn er Jim Jordan: En 57-årigt medlem af Repræsentanternes Hus og gennem de seneste år en trofast Donald Trump-støtte og -fortaler. Særdeles trofast. Hvilket også har været medvirkende til at give ham en fremtrædende rolle i det republikanske parti.

Donald Trump gav tilbage i søndags og kaldte ham »en mester« og en »en vinder«.

»Han er en fantastisk atlet,« lød det fra ekspræsidenten på talerstolen, der fortsatte med de usædvanligt rosende ord:

Donald Trump talte efter Jim Jordan ved CPAC. Foto: OCTAVIO JONES

»Folk ved ikke, at han var en fantastisk bryder med masser af sejre. Han var en mester, en vinder og en leder. Han kan lide at vinde, og vi har mange i partiet, der kan lide at vinde.«

Omvendt svor Jim Jorden i forbindelse med CPAC igen og igen troskab til Donald Trump og gav udtryk for, at han trods valgnederlaget sidste år, stadig ER partiet

»Donald Trump står i spidsen for den konservative bevægelse. Han er lederen af 'America First', og som jeg har sagt mange gange: Jeg håber, at han kan tages i ed som leder af vores land 20. januar 2025,« sagde Jim Jorden i weekenden til Aftonbladet med henvisning til, at Donald Trump bør stille op – og vinde – næste præsidentvalg.

Det var dog ikke noget, som Donald Trump entydigt gav udtryk for, at han ville i forbindelse med sin tale.

Det er ikke første gang, at ekspræsidenten hylder Jim Jordan. Det skete også i januar, da han med én af sine sidste handlinger som fungerende præsident belønnede sin partikollega med en af de højeste belønninger, der kan gives til en civilperson i USA, Medal of Freedom.