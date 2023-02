Lyt til artiklen

Det er den 13. oktober 2005, og 36-årige Marie Johansson lukker snart den stofbutik, som hun arbejder i i centrum af Göteborg.

Butikken er næsten mennesketom.

En enkelt kunde vandrer hvileløst rundt mellem hylderne. Ifølge svenske Expressen har den kvindelige kunde formentlig opholdt sig både i og uden for butikken i omkring en time.

Med ét bliver Marie Johansson angrebet af den sidste kunde i butikken. Kunden går til angreb med et stikvåben, og Marie Johansson dør af sine kvæstelser.

Gerningsmanden stjæler 7.000 svenske kroner fra kasseapparatet og forsvinder nærmest sporløst fra stedet, men hun efterlader dna på stedet. I løbet af de seneste 15 år har politiet dna-testet omkring 700 kvinder.

Det uopklarede mord på Marie Johansson er en af ​​Sveriges mest omtalte sager, men 17 år senere sker der pludselig noget markant i sagen.

2022 er næsten ved vejs ende. En kvinde står ved selvbetjeningskassen i Ikea Bäckebol på Hisingen i Göteborg.

Ikea-medarbejdere opdager, at kvinden har undladt at scanne store mængder varer. Hun forsøger at stjæle knap 2.000 svenske kroner. Medarbejderne ringer straks til politiet, der kommer og anholder kvinden, der viser sig at være 35 år.

Sådan troede politiet, gerningsmanden så ud, da drabet blev begået i 2005. Foto: Svensk Politi Vis mere Sådan troede politiet, gerningsmanden så ud, da drabet blev begået i 2005. Foto: Svensk Politi

Grundet en større efterforskning skal kvinden afgive sit dna i slutningen af januar. Fredag ​​den 3. februar 2023 kommer det rystende svar. Der er et match.

Ikea-tyvens dna-profil stemmer fuldstændig overens med det blod, gerningsmanden efterlod i stofbutikken tilbage i oktober 2005.

Hun bliver igen anholdt – og mistænkt for drab. Kort tid efter bliver den 35-årige alligevel løsladt efter ordre fra anklagemyndigheden: Sagen er forældet.

»Vi er meget chokeret over, at prøvesvaret gav så klart et match,« siger anklager Ulrika Åberg til den svenske avis.

Den 35-årige, som ikke er navngivet, viste sig at have været 17 år og højgravid, da hun angiveligt dræbte Marie Johansson og stjal fra kassen.

»Der var ikke noget, der tydede på, at alderen skulle være så lav. Det var en overraskelse. Jeg tror slet ikke, at gerningsmandsprofilen var til diskussion en gang,« siger Sven Alhbin, der var politiets kriminalchef i de første ti år af drabsefterforskningen, til Expressen.

Kvinden slipper for drabssag, men kvindens tyveriforsøg i Ikea er blevet klassificeret som bedrageri.