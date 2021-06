Michael Packards fortælling lyder helt utrolig – og nu bliver der sået tvivl om fiskerens historie.

»Folk fra fiskeindustrien, og folk der kender til hvaler, har lidt svært ved at tro på det. Det skulle i så fald være første gang nogensinde, at det var sket,« siger en anonym kollega fra Massachusetts.

Det skriver New York Post.

I sidste uge gik det ellers verden rundt, da Michael Packard kunne fortælle, at han var blevet slugt af en hval. Næsten. Ifølge hummerfiskeren selv var han var røget ind i gabet på en pukkelhval, da han dykkede efter hummere ud for Cape Cod i den amerikanske stat Massachusetts.

Pukkelhvalen har en stor mund, som den åbner på vid gab, når den spiser. Men dens hals er så smal, at den ikke er i stand til at sluge et menneske. (Arkivfoto) Miguel Medina/Ritzau Scanpix Vis mere Pukkelhvalen har en stor mund, som den åbner på vid gab, når den spiser. Men dens hals er så smal, at den ikke er i stand til at sluge et menneske. (Arkivfoto) Miguel Medina/Ritzau Scanpix

»Jeg var i hans lukkede mund i omkring 30 til 40 sekunder, før han steg til overfladen og spyttede mig ud,« har han eksempelvis forklaret.

Selvom en pukkelhval bliver mange meter lang og vejer mange ton, så er halsen så smal, at den ikke er i stand til at sluge et menneske. Til gengæld åbner den sin store mund på vid gab, når den skal spise, for at indfange store stimer af fisk.

Og det var i den forbindelse, at Michael Packard skulle være røget med.

Den anonyme fiskerkollega siger videre. »At en fyr skulle befinde sig midt i en kæmpe stime af fisk, der bliver slugt af en hval, giver ingen mening.«

Også en læge på det hospital, hvor Michael Packard siden blev indlagt efter den påståede nærkontakt med pukkelhvalen, studser over flere detaljer i forklaringen. Vedkommende, der også er anonym, mener, at fiskeren burde have flere skader på sin krop, hvis han skulle var blevet slugt af en pukkelhval.

Eksempelvis undrer lægen sig over, at Michael Packard ikke har skader på hørelsen på grund af trykforskellen, efter at have dykket på mere end 10 meters dybde, hvorefter han hurtigt kom op til overfladen ved hjælp af hvalen.

En bekendt af hummerfiskeren, der var med ude på havet den pågældende dag, har forklaret, at han »så en eksplosion af vand, da hvalen kom til overfladen, og at Packard blev skudt ud«.

Jooke Robbins, som leder pukkelhvalstudier i Massachusetts, ser dog ingen grund til at betvivle den spektakulære hændelse.

»Jeg tror ikke, at det er løgn, fordi jeg kender de involverede. Så jeg har kun grund til at tro på, at det er rigtigt, hvad de siger. Det kan være, at han bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« siger hun – og tilføjer, at hun aldrig har hørt om lignende hændelser.