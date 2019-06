Den 27-årige amerikanske kvinde Marshae Jones er anklaget for mord. Også selvom det var hende, der blev skudt i maven og derved mistede sit ufødte barn.

Sidste år kom Marshae Jones i skænderi med den 23-årige Ebony Jamieson i hjembyen Pleasent Grove, Alabama.

I 'kampens hede' trak den Ebony Jamieson ifølge politiet sin pistol og skød Maeshae Jones i maven.

Af tekniske årsager blev tiltalen imod 'pistolkvinden' frafaldet.

Der var ifølge tv-stationen WBMA-LD ikke tilstrækkelige beviser.

Men til gengæld risikerer Marshae Jones nu op til ti års fængsel for drabet på sit eget ufødte barn.

»Vores efterforskning har bevist, at forbrydelsens eneste virkelige offer er frøken Jones ufødte barn. Barnets mor var således selv skyld i skænderiet, der førte til barnets død.«

Sådan siger Pleasent Groves politichef ifølge avisen USA Today.

Alabama er kendt for sin ekstremt konservative politik.

Ligesom i flere andre amerikanske sydstater er det i dag så godt som umuligt at få foretaget en abort i sydstaten, der også er berygtet for en stadig aktiv gren af organisationen Ku Klux Klan.

Og i forbindelse med den opsigtvækkende udvikling i mordsagen, siger Randall Marshall, der er leder i menneskerettighedsorganisationen Alabama Civil Liberties Union:

»Alabama er ét af de mest farlige stater for gravide sorte kvinder. Og hvis mordsagen får lov til at fortsætte, så er det kun et spørgsmål om tid, før abortsøgende kvinder juridisk set vil blive betragtet som mordere.«