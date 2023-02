Lyt til artiklen

Det blev set som Vladimir Putins helt store våben.

Nu kan gassen i stedet ende med at blive et kæmpe problem for Putin selv.

Før Putin indledte invasionen af Ukraine for næsten et år siden, var Rusland storleverandør af naturgas til Europa, og det sendte chokbølger gennem hele kontinentet, da Putin skruede ned for de russiske leverancer – med voldsomme prisstigninger på gas og anden energi som konsekvens.

Nu er virkeligheden en anden.

Gassen strømmede ud fra Nord Stream 2 ud for Bornholms kyst efter sabotage mod gasrørledningen i september 2022. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Gassen strømmede ud fra Nord Stream 2 ud for Bornholms kyst efter sabotage mod gasrørledningen i september 2022. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Gasprisen er faldet til det laveste niveau siden krigsudbruddet – og Ruslands eksport til Europa er faldet med over 80 procent, skriver Finans.

Og det er en giftig kombination for Putin.

For det er meget svært at finde nye købere, der er villige til at betale for naturgas i samme mængder – og til samme pris – som europæerne gjorde, før Rusland angreb Ukraine.

»Givet er det, at Rusland sidder på en tidsindstillet bombe, idet landet står over for ikke bare en potentielt kraftig reduktion i naturgaseksporten, men også væsentligt lavere naturgaspriser, end vi oplevede i 2022,« siger Vitalij Jermakov, seniorforsker ved The Oxford Institute for Energy Studies, ifølge Finans.

Han mener, at Rusland højst har to-tre år til at få gaseksporten tilbage på ret køl – ellers kan Putin og co. blive nødt til at devaluere rublen og samtidig hæve priserne internt i Rusland for at få de nødvendige pengestrømme fra den livsvigtige energisektor.

Et træk, der vil være upopulært og ramme den menige russer hårdt. Med potentiel uro og ustabilitet til følge.