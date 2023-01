Lyt til artiklen

Klokken var halv tre om natten, da den britiske milliardær Richard Branson slog øjnene op og hoppede ud af sengen.

Men da Branson kom ned i køkkenet for at hente en kop kaffe, var det et bizart syn, der mødte ham.

For midt i køkkenet stod en barfodet Elon Musk, der holdt sin sovende baby.

Twitter- og Tesla-ejeren havde besluttet sig for at komme forbi for at overraske sin ven midt om natten, fortæller Branson til The Sunday Times Magazine.

Ifølge Branson var det et familiemedlem, der havde lukket Elon Musk ind i huset i New Mexico.

Branson beskriver tech-rigmanden som et »natdyr«, der kun sover om dagen.

»Vi lavede en kande te og sad udenfor under stjernerne og indhentede det forsømte,« siger Branson til mediet.

Elon Musk var kommet for at ønske Branson held og lykke med sin første rumflyvning.

Efter nattens bizarre besøg sluttede Elon Musk sig til Branson i den nærliggende lufthavn, hvor den britiske militær gjorde klar til sin første rumturismeflyvning.