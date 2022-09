Lyt til artiklen

Det er ikke hver dag, at en hovedstad skifter navn.

Men det var netop, hvad Kasakhstans hovedstad, Nur-Sultan, gjorde i 2019, hvor den tidligere hed Astana.

Det var landets præsident, Kassym-Jomart Tokajev, som besluttede sig for at opkalde hovedstaden efter sin forgænger, Nursultan Nazarbajev.

Men nu er det altså, blot tre år efter navneskiftet, nok engang tid til at skifte navnet. Det skriver The Guardian.

Og det bliver til noget velkendt. Byen skal nemlig hedde Astana igen.

Præsidentens talsmand, Ruslan Zheliban, siger, at præsidenten er gået med til det, efter initiativet blev taget af en række medlemmer fra parlamentet.

Det er nu heller ikke, fordi Nur-sultan, som altså nu bliver Astana igen, har en lang historik som landets hovedstad.

Først i 1997 skete det. Inden da var hovedstaden Almaty, men Nursultan Nazarbajev, som i tre årtier ledede landet med hård hånd, valgte at rykke den.

Nursultan Nazarbajev udpegede selv sin efterfølger, som var så flink at opkalde hovedstaden efter ham.

Han fortsatte dog som leder af det magtfulde sikkerhedsråd. Her blev han dog afskediget som følge af urolighederne i starten af året, hvor sikkerhedsstyrker dræbte mere end hundrede borgere, som var gået på gaden for at demonstrere.

Demonstrationerne var antændt af vrede over dyrere brændstof.