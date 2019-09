Kan du forestille dig følgende scenarie: du går ind med dine pantflasker, afleverer dem i pantautomaten, og så er du pludselig millionær?

Det lyder måske mærkeligt, men ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete for en 30-årig norsk mand i torsdags.

Nordmanden, der er fra Fusa sydøst for Bergen i Norge, havde besøg af en tysk veninde og var taget med hende hen i den lokale købmandsforretning for at købe ind til en middag.

Den 30-årige ville i den forbindelse vise veninden, hvordan det norske pantlotteri fungerer, skriver TV2 Norge.

Derfor havde han taget en stak tomme flasker med ned i butikken for at afleveret dem i automaten, men da han trykkede på automatens ‘Røde Kors’-knap, begyndte en fanfare at spille.

Til nordmandens store overraskelse kom der en flaskebon ud med en gevinst på én million norske kroner, hvilket svarer til omkring 750.000 danske kroner. Det gjorde ham til Norges pantmillionær nummer 75.

»Jeg læste tallet flere gange, men kunne ikke helt forstå det. Der var mange nuller, så til sidst stod jeg bare og rystede,« fortæller den heldige nordmand, som ønsker at være anonym, til mediet.

Den tyske veninde var til at begynde med ikke klar over, hvad der var sket, men efter at hun selv havde set flaskebonen, gik realiteterne op for dem begge, fortæller nordmanden.

Den heldige gevinst var dog for stor en overraskelse for den norske vinder til, at han kunne klare de indkøb, som var årsagen til at de besøgte butikken i første omgang, hvorfor han fortæller, at de endte med at spise tørre brødskiver til middag.

Fredag blev gevinsten dog fejret med både champagne og den norske ret ‘fårikål’, der som navnet antyder, består af får i kål.

Hvad gevinsten skal bruges på udover champagne og ‘fårikål’, har nordmanden allerede et par ideer til. Han fortæller, at pengene skal bruges fornuftigt, men at han længe har ønsket sig et Tandberg-stereoanlæg fra 70’erne, samt at der måske også kan blive penge til en motorcykel til foråret.

Med hensyn til den tyske veninde, som nordmanden endnu ikke er sikker på, at han kan kalde sin kæreste, så har gevinsten gjort det lettere for dem begge at mødes. Nordmanden fortæller, at de fremover nok kommer til at rejse frem og tilbage mellem Norge og Tyskland noget oftere.