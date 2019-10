Natten til tirsdag modtog 24-årige Eric Tse fra Hong Kong en gave fra sine forældre ud over det sædvanlige.

Med aktier til en værdi af knap 26 milliarder danske kroner blev Eric Tse det nyeste medlem af Asiens hastigt voksende klub af milliardærer. Det er dog ikke et medlemskab, den unge kineser ønsker.

'Han ønsker ikke, at hans navn bliver en del af den type lister (lister over de rigeste asiater, red.), og anbefaler at det i stedet er hans families navn, Tse Ping, som fremgår af listerne', skriver CNN.

Eric Tse forældre er direktører i medicinalfirmaet Sino Biopharmaceutical Limited, og det er den virksomhed, der har skabt den ufattelige formue, som de nu giver deres søn en andel i.

24-årige Eric Tse lever ifølge CNN et jetsetliv, hvor han rejser verden rundt, fester med modeller og internationale superstjerner og mødes med royale og politiske ledere. (Foto: Weibo)

Nærmere bestemt en femtedel af virksomhedens værdi i aktier.

Eric Tse selv er uddannet i økonomi fra den prestigefylde uddannelse Wharton School of Finance ved University of Pennsylvania, og så har han et privatliv, der ville gøre de fleste 24-årige gule og grønne af misundelse.

På det sociale medie Instagram kan man se, hvordan Eric Tse fester med supermodellerne Bella Hadid og Lily Aldrige og sangerinden Rihanna.

Derudover vidner hans instagram om et globetrotterliv i luksus med snowboarding i Japan, Paragliding i Thailand og svømmeture med delfiner i Bahamas.

Supermodellen Bella Hadid er en af de smukke kvinder, som den 24-årige kinesiske milliardær, fester med. Foto: SHANNON STAPLETON

Og selv om Eric Tse ønsker at holde en lav profil og holde sit navn ude af lister over verdens rigeste, så vækker hans omgangskreds opsigt.

Den 24-årige milliardær socialiserer nemlig både med store sportsstjerner, politiske ledere og kongelige. For eksempel Prinsesse Charlene fra Monaco, og han er ifølge CNN en del af en ny bølge af rigdom i Kina.

En liste over Kinas rigeste, der blev udgivet sidste måned, viser, at selv om størstedelen af Kinas formue er bygget på teknologiimperier, så begynder medicinalfirmaer, som det Eric Tses familie har, at fylde mere på listen.

Samtidig bliver der flere og flere rige kinesere. En anden rapport, der blev udgivet mandag, slår ifølge CNN fast, at der er flere kinesere end amerikanere blandt verdens ti procent rigeste.