For tre år siden udspillede en spektakulær og hemmelig operation sig i en lagerhal i København.

Nu rammer nye, vilde anklager manden, to danske undercoveragenter var med til at fælde.

I USA er den japanske mafiaboss Takeshi Ebisawa nu under anklage for at have forsøgt at sælge uran og plutonium – endda til et af de lande, USA er på kant med, nemlig Iran. Det skriver BBC.

Ifølge anklagen forsøgte den 60-årige mafiaboss at sælge de nukleare materialer til en mellemmand i Thailand vel vidende, at de ville blive transporteret til Iran med henblik på at fremstille en atombombe.

»Det er chokerende at forestille sig konsekvenserne, hvis disse bestræbelser var lykkedes, og justitsministeriet vil holde de personer, der handler med disse materialer og truer USAs nationale sikkerhed og international stabilitet, ansvarlige,« siger den amerikanske vicejustitsminister Matthew G. Olsen.

Det opsigtsvækkende, usædvanlige og gruopvækkende salgsforsøg skulle være fundet sted under et møde i februar 2020. Men der var noget, Takeshi Ebisawa ikke vidste:

At køberen ikke var en mellemmand, men en undercoveragent fra det amerikanske Drug Enforcement Agency (DEA).

En pudsig detalje er, at DEA også var til stede under det hemmelige møde i København et år senere.

I alt forsøgte Takeshi Ebisawa – som er et højtstående medlem af Yakuzaen, den japanske mafia – at sælge 50 ton uranium og plutonium for 47,33 millioner kroner.

Han sidder allerede fængslet i USA med anklager for salg af våben og euforiserende stoffer.

Takeshi Ebisawa risikerer fængsel på livstid, hvis han kendes skyldig i de nye anklager om forsøg på salg af nukleart materiale.

Han kommer for retten i New York torsdag.