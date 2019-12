Elsket som frihedshelt. Lagt for had for at forfølge det hvide mindretal. Zimbabwes mangeårige præsident Robert Mugabe døde i september.

Nu er boet efter ham gjort op.

Det viser ikke overraskende, at Mugabe ved sin død havde ikke så lidt mere på kistebunden end størstedelen af hans tidligere undersåtter i det fattige afrikanske land.

Og det til trods for, at Robert Mugabe under sine 37 år som Zimbabwes leder fremstillede sig selv som en radikal venstrefløjspolitiker, der talte den lille mands sag.

(Robert Mugabe var en omstridt figur. Foto: JEKESAI NJIKIZANA Vis mere (Robert Mugabe var en omstridt figur. Foto: JEKESAI NJIKIZANA

Ved sin død 6. september efterlod Mugabe sig blandt andet en bankkonto med over 60 millioner kroner, et landbrug, to huse og 10 biler. Det kom frem tirsdag, da detaljer fra boet efter Mugabe blev afsløret, skriver AFP.

Boet blev opgjort på foranledning af Mugabes familie - af en særlig årsag.

Familien har ledt efter Robert Mugabes testamente, siden han døde af prostatakræft som 95-årig for lidt over to måneder siden. Men uden held.

»Fru Grace Mugabe blev noteret som den eneste overlevende hustru, mens Bona, Robert Bellarmine og stedsønnen Russel Goreraza blev noteret som overlevende børn,« blev det ifølge Zimbabwes statsejede avis The Herald oplyst i landets højesteret, hvor detaljerne om boet blev fremlagt.

Arkivfoto. Robert Mugabe under en troppeinspektion i 2002. Foto: PAUL CADENHEAD Vis mere Arkivfoto. Robert Mugabe under en troppeinspektion i 2002. Foto: PAUL CADENHEAD

De mange værdier, Robert Mugabe efterlader, står i skærende kontrast til den situation, Zimbabwe befinder sig i efter hans mange år som præsident.

Ifølge Verdensbanken er 5,7 millioner af landets indbyggere ramt af ekstrem fattigdom. Det svarer til over en tredjedel af befolkningen - og en stigning på fem procent siden sidste år.

Dog lænsede Mugabe ikke sit land for rigdomme på samme måde som andre tidligere afrikanske ledere. Eksempelvis blev Zaires (det nuværende Congo) eks-diktator Mobuto en af verdens rigeste mænd ved at malke landet for de penge, dets enorme naturrigdomme, herunder guld og ædelstene, indbragte.

Robert Mugabe blev Zimbabwes første premierminister, da landet løsrev sig fra det britiske koloniherredømme i 1980. I 1987 blev han præsident.

Soldater i uniform bar Robert Mugabes kiste, da den ankom til Rufaro-stadionnet Zimbabwes hovedstad Harare. Foto: TONY KARUMBA Vis mere Soldater i uniform bar Robert Mugabes kiste, da den ankom til Rufaro-stadionnet Zimbabwes hovedstad Harare. Foto: TONY KARUMBA

Han bevarede magten frem til 2017, hvor han blev afsat ved et militærkup.

I løbet af sine 37 år som præsident blev Robert Mugabe i stigende grad mødt med international fordømmelse på grund af sin undertrykkelse af Zimbabwes hvide mindretal. Det gælder ikke mindst beslaglæggelserne af hvide landmænds jord.

Samtidig blev han af mange af landets sorte indbyggere anset som en frihedshelt, der havde stor og afgørende betydning for Zimbabwes selvstændighed.

Det fremgår af boet efter den omstridte præsident, at de mange penge, han efterlod i banken, stod placeret i udenlandsk valuta. Et af hans to huse lå i en rig forstad til Zimbabwes hovedstad Harare. Hvilke 10 biler han efterlod sig, fremgår ikke.