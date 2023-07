Den amerikanske Monica De Leon Barba var på vej hjem fra sit arbejde, da tre biler pludselig nærmede sig hende, stoppede op og tvang hende ind i en grå Volkswagen.

I 8 måneder er hun blevet holdt fanget i Mexico, men nu oplyser FBI i en erklæring, at hendes kidnappere har sluppet hende fri.

Hvorfor er endnu uklart.

Mindst fem personer er mistænkt for at have været involveret i sagen, oplyser politiet, men ingen er indtil videre anholdt.

Det var 29. november, at den amerikanske Monica De Leon Barba blev kidnappet, da hun var på vej hjem fra arbejde. Foto: FBI

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen.

I forbindelse med kidnapningen offentliggjorde politiet billede og videomateriale af hændelsen, som kan ses øverst i artiklen.

Politiet udlovede også en dusør på 40.000 dollar for information, der kunne føre til kvinden.

Kvinden er nu på vej til USA, hvor hun vil blive genforenet med sin familie og sin hund, som hun var ude at gå med, da hun blev kidnappet.

Det er langt fra første kidnapningssag i Mexico, der har skabt overskrifter i år. I marts blev en gruppe på fire amerikanere kidnappet – to af dem blev dræbt. Også en 63-årige amerikansk kvinde blev kidnappet i sit hjem i Mexico.