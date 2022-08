Lyt til artiklen

Det er dramatiske optagelser.

Han når akkurat at stå ud af bilen, inden han sætter sig ned omkring en hårdt såret soldat.

Vi er med 24-årige Serhiy Chornobryvets på arbejde i krigszonen i Ukraine.

»Vær rolig, broder. Lad os finde noget smertestillende,« siger Serhiy Chornobryvets ifølge AP til den sårede soldat, mens der lægges knebelpres på mandens ben for at standse blødningen.

Soldaten spændes på en båre, pakkes ind i et folietæppe, inden han fragtes til et hospital i en militærjeep.

Serhiy Chornobryvets blev kendt i Ukraine som 'the medic of Mariupol' og siden hædret af præsident Volodymyr Zelenskyj, da han som paramediciner i Mariupol behandlede sårede under den russiske belejring af byen i 22 dage efter invasionen i foråret.

Men da han endelig kom væk fra sin hjemby, sluttede han sig til en organisation, som sender paramedicinere til frontlinjerne i det østlige Ukraine, hvor kampene nu foregår.

Og derfor er han nu tilbage midt i krigen.

»Det var ligesom at tage tilbage til stenalderen,« siger Serhiy Chornobryvets om sine oplevelser i hjembyen Mariupol, hvor russiske styrker bombede hospitaler og private hjem og dræbte tusinder af mennesker.

»Der var plyndringer, konstante bombardementer, fly, luftangreb. Folk omkring os mistede forstanden, men vi fortsatte med vores arbejde,« beretter han.

I dag bærer Serhiy Chornobryvets et velcro patch med et gult anker på en blå baggrund, hvilket er Mariupols symbol.

Han vil først vende tilbage til sit hjem, når Ukraine har vundet krigen mod de russiske invasionsstyrker.