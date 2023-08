Så er vi i gang. Den første republikanske præsidentkandidat er ovre. Og det var et godt brag.

Men hvem er den store vinder? Og hvem er den store taber? Det giver en ekspert et bud på.

Bølgerne gik højt adskillige gange i arenaen i Milwaukee, Wisconsin.

Der blev råbt, skreget, buhet og jublet fra et veloplagt publikums side. Sommetider blev det næsten for meget.

Men der var også meget på spil. Præsidentforhåbninger kan skabes, og de kan smides på gulvet.

Hvem gjorde så det sidste og var aftenens store taber, det giver chefredaktør ved Kongressen.com, Anders Agner, sit bud på.

»Jeg så umiddelbart ingen kandidat, der ser ud til at blive førsteudfordrer til Trump,« siger Anders Agner.

Han så derimod én, som slet ikke var i nærheden.

»Tim Scott var virkelig ikke god. Det var virkelig ikke godt. Han skal tilkæmpe sig ordet, som flere af de andre kandidater, men det gjorde han slet ikke. Han var fraværende,« siger Anders Agner.

Han læner sig dermed op ad den vurdering, som en allieret til Tim Scott gav NBC News, mens debatten var i gang. Her blev senatoren fra South Carolinas bedrift beskrevet som et 'trafikuheld'.

Når det kommer til tabere, så nævner Anders Agner også den tidligere guvernør i Arkansas Asa Hutchinson og den nuværende guvernør i North Dakota, Doug Burgum.

Men hvem var så aftenens store vinder?

Det var i virkeligheden manden, som ikke var der; Donald Trump.

For mens otte af den tidligere præsidents modkandidater kæmpede om taletiden i Wisconson, kunne Trump nyde scenen helt for sig selv i et stort anlagt og 46 minutter langt interview med Tucker Carlson på X, tidligere kendt som Twitter.

Da debatten var ovre på Fox News var opslaget med interviewet blevet set godt 90 millioner gange på X.

»Der var ingen grund til, at Trump skulle deltage i den debat. Hos Tucker Carlson kunne han få ubegrænset taletid. Han kunne sende et signal om, at 'jeg er mit eget show',« siger Anders Agner, der også har bemærket visningstalene for interviewet på X.

»Det er meget stærke tal. Og når der så heller ikke var nogen, der stod frem som den oplagte kandidat til at udfordre ham, så var Trump aftenens helt store vinder,« siger Anders Agner.