Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vladimir Andonov.

Navnet ringer måske ikke den største klokke herhjemme, men for mange har navnet ført til død og rædsel.

Men nu er den russiske lejesoldat, der blev kendt for at have slagtet krigsfanger og civile i Donbas-regionen, angiveligt blevet dræbt i kampe i Ukraine.

Det skriver flere russiske såvel som ukrainske medier og eksperter på krigen.

Wagner veteran Vladimir "Vakha" Andanov was killed in Ukraine. He previously fought in the Donbas in 2014 and reportedly fought in Syria and Libya as well.https://t.co/d2tSppE1l7 pic.twitter.com/IoxHmrBLSN — Rob Lee (@RALee85) June 7, 2022

Vladimir Andonov, der var en sabotage- og rekognosceringsspecialist i den modbydelige og hemmelighedsfulde Wagner-gruppe, blev skudt af en snigskytte nær Kharkiv under en nattemission den 5. juni, siger russiske medier.

Andonov var kendt af russerne som 'Vakha' eller 'den frivillige fra Buryatia' efter den region, han kom fra, men for ukrainere var han 'bødlen' på grund af de massakrer, han var med til at udføre under Ruslands første invasion af landet i 2014, hvor Krim-halvøen var centrum.

Efter invasionen i 2014 forblev Andonov i Ukraine, også selv efter krigen ophørte med underskrivelsen af ​​Minsk-aftalerne i 2015, hvor han forsvandt fra radaren. Han vendte først tilbage til sin hjemregion i 2017.

Men allerede i 2017 forsvandt han igen, efter at have slettet alle spor af sig selv online, og i de næste mange år forlyder det, at han var en stor del af Wagner-gruppen, som var udsendt til Syrien og Libyen, som nådesløse lejesoldater.

Wagner-lejesoldater har fået et blodtørstigt ry for at kæmpe de kampe, som Ruslands regulære militær ikke kan deltage i massakrer, tortur og vilkårlige drab undervejs.

Da kampene blev genoptaget i Ukraine i februar i år med Putins ordre om at invadere, blev Andonov atter indsat i frontlinjen.

Det er uklart, hvor han havde kæmpet i Ukraine, før han døde af sine kvæstelser nær den ukrainske by Kharkiv søndag.