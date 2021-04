Manden var kun lige trådt ned fra trappen til flyet, da en kriminalbetjent gik hen til ham, stoppede ham – og tog ham med til afhøring.

Længe vidste manden ikke, hvad det helt præcis drejede sig om. Udover at liv var på spil. Senere stod det klart, at hans identitet var blevet misbrugt i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver norsk TV 2.

Det var i december 2018, at manden, der kommer fra Sørlandet i Norge, landede i Oslo Lufthavn. På det tidspunkt var han uvidende om, at politiet havde ham i søgelyset i en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere tid.

ARKIVFOTO af parrets hjem i Lørenskog ved Oslo. Foto: TORE MEEK Vis mere ARKIVFOTO af parrets hjem i Lørenskog ved Oslo. Foto: TORE MEEK

Da han trådte ned fra flytrappen, stod en betjent fra Kripos – det norske kriminalpoliti – og ventede på ham. Betjenten spurgte om mandens navn, og derefter blev han taget med i en bil og kørt til afhøring.

Til norsk TV 2 forklarer manden, at afhøringen varede seks-syv timer. I løbet af den tid fik han ikke meget at vide om, hvad det handlede om – blot at der var tale om identitetstyveri i forbindelse med en 'alvorlig og tidssensitiv sag, hvor der var liv på spil'.

»Jeg fik klart indtryk af, at det var alvor,« fortæller manden.

Under afhøringen fortalte politiet, at mandens identitet var blevet stjålet noget tid i forvejen, og at hans personoplysninger var blevet solgt i mørke afkroge af internettet.

Efter afhøringen blev han sluppet fri, men det var først flere uger senere – helt præcis 9. januar 2019 – at han fandt ud af, hvad det hele handlede om.

Det var den dag, det norske politi indkaldte til pressemøde og fortalte, at milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen var forsvundet sporløst fra sit hjem i slutningen af oktober året forinden, og man havde mistanke om, at hun var blevet kidnappet.

Årsagen til, at politiet mistænkte kidnapning, var, at hendes ægtemand, Tom Hagen, havde fundet et trusselsbrev i deres hjem. Af brevet fremgik det, at gerningsmændene ville have overført ni millioner i kryptovalutaen monero, hvis Anne-Elisabeth skulle komme hjem igen.

Samtidig var der efterladt instrukser om, hvordan Tom Hagen kunne kontakte gerningsmændene – blandt andet via forhåndsdefinerede beløb i kryptovalutaen bitcoin.

ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi Vis mere ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi

Og det navn, der var blevet benyttet i forbindelse med registreringen af bitcoin-kontoen, tilhørte den norske mand, der den decemberdag trådte ud af flyet og kom til afhøring.

Til norsk TV 2 fortæller manden, at han ikke ved, hvordan eller hvornår det kan være sket. Desuden fortæller han, at politiet efterfølgende også har oplyst, at man har haft aflyttet hans telefon.

I en skriftlig udtalelse fra anklager Gjermund Hanssen fra Øst Politidistrikt oplyses det, at manden, der har været udsat for identitetstyveri, har status som 'vidne' i sagen.

»Politiet arbejder fortsat med at afdække, hvem der kan have benyttet identiteten i forbindelse med sagen, men vi ønsker ikke at kommentere det nærmere,« forklarer han.

Sidste livstegn fra 70-årige Anne-Elisabeth Hagen var 31. oktober 2018 klokken 9.14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da hendes ægtemand, rigmanden Tom Hagen – der har forklaret til politiet, at han på det tidspunkt var på arbejde – kom hjem efter klokken 13, var hun væk.

Tilbage lå trusselssedlen. På grund af fundet af sedlen arbejdede politiet længe ud fra en teori om, at der var tale om en kidnapningssag. Den formodning ændrede politiet dog i sommeren året efter – i stedet mener efterforskerne nu, at der er tale om en mulig drabssag.

Sidste år blev ægtemanden Tom Hagen anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig.