På et ekstraordinært pressemøde torsdag glemte præsident Joe Biden, hvilket land han senest har besøgt. Det er ellers kun to uger siden.

80-årige Joe Biden måtte således have hjælp til at besvare et spørgsmål fra et barn, da der torsdag blev afholdt tag-dine-børn-med-på-arbejde-dag i Det Hvide Hus.

Her lod præsidenten sig grille af børn, der fik lov til at stille en række forskellige spørgsmål.

Og et af dem var, hvilket land Joe Biden senest har besøgt.

»Det seneste land, jeg har rejst til, jeg prøver at komme i tanker om, det seneste, jeg besøgte,« svarer Joe Biden først.

»Jeg har været i, har mødt 89 statsoverhoveder indtil videre, så, nu prøver jeg at komme i tanke om, hvor det sidste sted, jeg besøgte, var. Det er svært at holde styr på,« siger Joe Biden desuden, indtil han blev hjulpet af et barn i mængden, som råbte 'Irland'.

Her var Joe Biden midt i april på firedagesbesøg i både Belfast i Nordirland og i Irland, hvor han blandt andet deltog i markeringen af 25-års jubilæet for langfredagsaftalen og besøgte en pub.

»Ja, du har ret, Irland. Det er der, det var. Hvordan vidste du det?,« siger Joe Biden.

Joe Biden tog imod spørgsmål fra børn,da Det Hvide Hus torsdag afholdt tag-dine-børn-med-på-arbejde-dag. Nogle af dem var desuden klædt som Secret Service-agenter. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Joe Biden tog imod spørgsmål fra børn,da Det Hvide Hus torsdag afholdt tag-dine-børn-med-på-arbejde-dag. Nogle af dem var desuden klædt som Secret Service-agenter. Foto: KEVIN LAMARQUE

Joe Biden har for få dage siden annonceret, at han agter at genopstille som demokratisk præsidentkandidat i november 2024.

Men han har ved flere lejligheder modtaget kritik for kortvarige hukommelsestab og for at lade sig forvirre.

Eksempelvis da han i september spurgte efter et medlem af Kongressen, Jackie Walorski, som han tilsyneladende havde glemt, var afgået ved døden måneden forinden i en trafikulykke i en alder af 58 år.

Og under netop besøget i Irland vakte det opsigt, da Joe Biden tilsyneladende forvekslede det newzealandske rugbylandshold 'All Blacks' med de såkaldte 'black and tans', en brutal britisk militærenhed, som terroriserede Irland under den irske uafhængighedskrig, der fandt sted i 1919-21.