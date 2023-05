Hope Carrasquilla blev sidste måned tvunget til at forlade sit job som rektor på en skole i Florida.

Fordi hun havde vist eleverne 'pornografisk' materiale. Nu har læreren fået en uventet henvendelse – og en kæmpe oplevelse.

Det pornografiske materiale var billeder af berømte renæssancekunstneres kunst – herunder Michelangelos verdensberømte mesterværk 'David' – som blev vist til elever på 11 og 12 år i en kunsttime.

Michelangelos skulptur viser David, som i Biblen besejrer Goliat, som nøgen, og det fik en forælder på skolen til at klage over det pornografiske materiale, mens andre forældre til børn på skolen Tallahassee Classical School gav udtryk for, at de gerne ville have kendt til undervisningens indhold på forhånd.

Kort efter var Hope Carrasquilla fortid som rektor.

Nu er hun igen i medierne – efter at have fået den uventede henvendelse.

Fredag var Hope Carrasquilla og hendes familie nemlig i Firenze, hvor de besøgte Accademia Galleria – hvor netop Michelangelos 'David' er den absolutte hovedattraktion.

Den fyrede rektor og hendes familie var personligt blevet inviteret af museets direktør Cecilie Hollberg, som også personligt viste den berømte statue frem for sine amerikanske gæster, skriver BBC.

»Det, der imponerer mig mest, er, at hele dette galleri blev bygget for ham ('David'-skulpturen, red.),« siger Hope Carrasquilla efter besøget.

»Der er intet galt med den menneskelige krop i sig selv,« tilføjer hun.

Cecilie Hollberg er glad for, at Hope Carrasquilla tog imod invitationen – og pointerer, at over halvdelen af museets gæster er amerikanere.

Michelangelo brugte tre år på at lave 'David'-skulpturen, som var færdig i 1504.

Den blev omgående hyldet som værende et mesterværk og har været en af de mest berømte renæssanceskulpturer lige siden.