Efter fire år, syv forsøg, tre aborter og 1.616 injektioner, kunne familien O'Neill fra Sun City, Arizona, endelig byde velkommen til datteren London.

Den lille pige blev født den 3. august og kort efter fik hendes forældre taget et foto af den to uger gamle baby.

På billedet er London svøbt i regnbuens farver og omgivet af de mængder af sprøjter, hvis indhold hendes mor måtte lægge krop til i håbet om at blive gravid. Siden er billedet blevet delt 56.000 gange på Facebook og er blevet symbol på håb for andre, der kæmper med fertilitetetsproblemer.

Vejen til London

De to amerikanske kvinder Patricia and Kimberly O'Neill mødte hinanden for seks år siden og besluttede hurtigt, at de gerne ville have et barn sammen. Begge har børn fra tidligere forhold.

»Vi forestillede os, at det ville tage et besøg på en fertilitetsklinik og ni måneder senere ville vi have en baby,« har de sagt til CNN.

Men så let skulle det langtfra gå. Det tog fire år, krævede syv forsøg, hvoraf tre endte i aborter og hele 1.616 injektioner af hormoner og medicin, før Patricia O'Neill endelig kunne føde deres regnbuebarn.

Kampen for at blive forældre til London har ud over blod, sved og alt for mange tårer kostet mødrene 40.000 doller, eller hvad der svarer til 261.000 kr.