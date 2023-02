Lyt til artiklen

En nyfødt pige, der blev født under jordskælvet, der ramte Tyrkiet og Syrien d. 6 februar, har nu fundet et nyt hjem.

Afraa, som den lille piger hedder, er blevet omdøbt efter redningsfolk havde kaldt hende Aya, som betyder et tegn fra Gud på arabisk.

Hun blev fundet under murbrokkerne som den eneste overlevende ud af en familie på syv.

Det skriver Sky News.

Siden Afraa blev reddet ud, har folk fra hele verden budt sig til som potentielle adoptivforældre.

Den lille piges onkel og tante har taget hende til sig, men det har ikke været uden problemer.

Myndighederne i Syrien var nemlig så bekymrede for, at historien om den lille pige ville få folk til at forsøge at kidnappe hende, at hun blev sat under politibeskyttelse.

Og det tog da også onklen og tanten mere end to uger med adoptionsprocedure og DNA-prøver, der skulle bevise, at de rent faktisk var i familie.

»Hun vil være mere påskønnet end mine børn, fordi hun vil holde mindet i live om sin far, mor og søskende,« fortæller onklen.

Selvom Afraas onkel og tante selv har mistet deres hus under jordskælvet insisterer de på, at det er bedst for den lille pige at leve med dem.

»Jeg vil opdrage hende på en måde, så hun ikke føler behov for noget,« forsikrer onklen.

Da redningsarbejderne gravede Afraa ud af murbrokkerne, var der allerede gået mere end ti timer siden jordskælvet ramte. Den lille piges navlestreng var stadig forbundet til moren, da man fandt hende.

Flere end 45.000 mistede livet til jordskælvet, der ramte Tyrkiet og Syrien d. 6. februar.