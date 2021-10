I sidste uge rystede en voldsom eksplosion en etageejendom i det centrale Göteborg.

Siden har den formodede gerningsmand – Mark Lorentzon – været efterlyst internationalt. Nu har man fundet ham – dog ikke i live.

Det bekræfter anklagemyndigheden over for flere svenske medier. Herunder Expressen og Aftonbladet.

Onsdag formiddag fandt man en livløs person i vandet ved Stenpiren i den svenske by.

Ifølge anklagemyndigheden er den afdøde i vandet identisk med den 55-årige eftersøgte mand.

»Det er dejligt, at han nu er fundet – selvom vi havde håbet, at han ville være i live,« fortæller politichef Anders Börjesson i en pressemeddelelse.

»Efterforskningsarbejdet fortsætter ny med at få dannet et klarere billede af hændelsesforløbet og årsagerne til eksplosionen,« tilføjer han.

Den voldsomme eksplosion, som ramte etageejendommen i Göteborg forrige tirsdag, sendte flere hundrede personer på forvirret og desperat flugt fra bygningerne, der blev fyldt med røg.

Kort efter rettede politiets mistanke sig mod Mark Lorentzon, som boede i en lejlighed i en af bygningerne ved eksplosionen.

Aftonbladet har tidligere oplyst, at den efterlyste mand skulle have været indblandet i en del problemer og stridigheder, hvoraf et af problemerne var, at udlejeren ønskede at smide ham ud af lejligheden.

Han stod ifølge det svenske medie til at blive smidt ud senere samme dag, som eksplosionen fandt sted.

Da redningstjenesterne kom til stedet, var der brand flere steder. Hundredvis af beboere måtte evakueres fra deres lejligheder.

16 mennesker måtte bringes til sygehuset. Af dem var fire kommet alvorligt til skade.

En ligger fortsat indlagt på en intensivafdeling, oplyser VG, mens de øvrige er blevet udskrevet.

De pårørende er blevet underrettet om dødsfaldet, oplyser Expressen.