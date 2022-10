Lyt til artiklen

Maurice Hastings blev i 1983 fængslet på livstid, uden mulighed for løsladelse, for at have voldtaget og dræbt 30-årige Roberta Wydermyer i den amerikanske stat Californien.

38 år senere er han alligevel en fri mand – og det er der en særdeles god grund til.

Maurice Hastings begik slet ikke begik det bestialske mord.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC og CBS News.

Ny dna-teknologi har nemlig slået fast, at det var en anden mand, som dræbte Roberta Wydermyer med et enkelt skud og smed liget i hendes egen bils bagagerum efter at have misbrugt hende seksuelt. Han var også skyldig i to andre mordforsøg, som Maurice Hastings blev dømt for i sin tid.

Distriktsadvokaten i Los Angeles, George Gascón, kalder det en 'frygtelig uretfærdighed', men Maurice Hastings vælger at fokusere på noget helt andet.

»I mange år har jeg bedt til, at denne dag ville komme,« sagde den i dag 69-årige Maurice Hastings efter det retsmøde 20. oktober, hvor han endegyldigt blev renset for skyld.

»Jeg er ikke ude på at pege fingre af nogen. Jeg står ikke her som en bitter mand. Jeg vil blot nyde livet nu, mens jeg stadig kan,« fortsatte han.

Det får han nu endelig mulighed for efter i 38 år at have siddet fængslet for en forbrydelse, han ikke har begået.

Dna-sporene i sagen passer i stedet på en mand, som døde i fængslet i 2020.