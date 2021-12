Mens hustruen lå og blødte ud på gulvet, begik han overgreb på hendes mindreårige datter. Lige foran hende.

For de brutale og grusomme handlinger blev en amerikansk mand dømt til døden – men kort før, at han for nogle uger siden fik sat nålen i armen, kom han med endnu en uhyggelig indrømmelse.

Det skriver New York Times og CNN.

Den 14. maj 2010 var David Neal Cox fra Mississippi dukket op ved det hus, hvor hans fraseparerede hustru boede med sine børn. I hånden havde han en pistol.

Nogle uger forinden var han blevet løsladt mod kaution, efter han havde siddet fængslet i ni måneder som følge af, at hans hustru, Kim Kirk Cox på 40 år, havde fortalt politiet, at han havde voldtaget hendes mindreårige datter.

Ifølge sagens retsdokumenter bebrejdede David Neal Cox hustruen - som han var blevet separeret fra året forinden - for sin fængsling, og han skulle have sagt, at han ville dræbe hende, når han kom ud.

På det tidspunkt var Kim Kirk Cox flyttet ind hos sin søster sammen med sine børn. Og det var der, David Neal Cox fandt hende.

Han skød sig vej ind i huset, før han rettede pistolen mod hende.

»Cox skød Kim omkring klokken 19 og lod hende langsomt bløde til døde hen over natten, mens hun gentagne gange bønfaldt ham om hjælp,« lyder det i retsdokumentet ifølge CNN.

Men der stoppede hans modbydelige handlinger ikke.

Han forgreb sig også på Kim Kirk Cox' datter, der blot var 12 år, tre gange. Foran moderen.

David Neal Cox blev kort efter anholdt, og da retssagen nåede sin afslutning i 2012, blev han dømt til døden.

Den dom blev ført ud i livet i midten af november, hvor han blev erklæret død klokken 18.12, efter en mikstur af tre forskellige kemikalier var blevet sprøjtet ind i hans venstre arm:

»Jeg vil gerne sige til mine børn, at jeg elsker dem meget, meget højt, og at jeg engang var en god mand og kun læste King James' udgave af Biblen,« blev ifølge CNN hans sidste ord.

Men nu er det kommet frem, at han i de sidste dage - før dødsdommen blev ført ud i livet - tilstod at have begået en anden og hidtil uopklaret forbrydelse.

Han fortalte, at han tre år før drabet på sin fraseparerede hustru havde dræbt sin svigerinde, Felicia Cox, der var gift med hans bror.

Hun forsvandt i 2007 fra sit hjem i Pontotoc County i det nordlige Mississippi. Siden har ingen set noget til hende.

Længe var David Neal Cox mistænkt i sagen, men man havde ikke nogen konkrete beviser mod ham, og han blev derfor hverken anholdt eller sigtet.

Men få dage før sin død fortalte han sine advokater, at det var ham, der havde dræbt hende.

Samtidig gav han advokaterne detaljerede beskrivelser af, hvor man kunne finde hendes lig.

Tirsdag kunne sheriffen i Pontotoc County, Leo Mask, fortælle til CNN, at eftersøgningen af Felicia Cox' lig ville gå i gang denne uge:

»Forhåbentligt finder de hendes lig. Det vil give en afslutning til alle, der har været involveret,« sagde han.