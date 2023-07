Den 67-årige politiker Lindsey Graham er senator for staten South Carolina.

Men der var alt andet end varme følelser fra hjemmepublikummets side lørdag, hvor senatoren stod på scenen til en rally for tidligere præsident Donald Trump.

Her blev Lindsey Graham udsat for en sand pibekoncert, som stod på i flere minutter.

Og selvom politikeren forsøgte at grine af situationen og takkede folk for at være mødt op, lignede han alligevel ikke en mand, som nød situationen specielt meget.

Mens han begyndte sin tale, fortsatte buhråbene imod ham, og han måtte bede dem om at tage det roligt. Kun et enkelt jubelbrøl kunne han hive ud af dem, da han spurgte, hvem der syntes, at Donald Trump var en god præsident.

Donald Trump, som gik på scenen efter Lindsey Graham, tog da også senatoren i forsvar – på en måde. Det skriver Rolling Stone Magazine.

Her fortalte han, at Lindsey Graham kan hjælpe ham med at skaffe flere liberale stemmer til det præsidentvalg, som Donald Trump så gerne vil være en del af.

»I ved, alle kan lave fejl af og til. Selv Lindsey hernede, senator Lindsey Graham. Vi elsker senator Graham,« sagde Trump, hvilket blot blev mødt med nye buhråb.

»Jeg ved, det er halvt om halvt. Men når jeg har brug for nogle af de liberale stemmer, er han der altid for at hjælpe mig med at få dem, okay.«

Fejlen, som Donald Trump muligvis snakker om, er, at Lindsey Graham ikke altid har støttet Trump. I 2015 mente han blandt andet, at Trump ikke var en ordentlig repræsentant for det republikanske parti – men den holdning er altså i den grad vendt.